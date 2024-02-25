不是打群架！台南正統鹿耳門聖母廟搶春牛爆衝突　警還原始末

▲台南市安南區正統鹿耳門聖母廟「迎春牛」時有醉漢滋事。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良、郭玗潔／台南報導

台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，為慶祝2024年農曆春節，依循往年民俗傳統於元宵節皆會舉辦「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，晚上8時鞭春牛後，在搶春牛時有醉漢滋事，引發現場肢體拉扯糾紛，在混亂中市警三分局現場戒護警力，馬上衝入人群進行壓制，迅速平息這場紛爭，警方也出面回應整起事件的起末。

今年聖母廟「迎春牛」花火迎春民俗系列活動，在24日（農曆正月十五日）元宵節當日登場，安南區土城正統鹿耳門聖母廟晚上8時進行鞭春牛之後，開始進行搶春活動，眾多民眾瘋狂衝上去徒手抓搶春牛，春牛從台上搶到快掉下台，但在民眾爭搶時，突引發肢體衝突，形成混戰情況，場面差點失控。

此時，市警三分局在場戒護的警力迅速衝入衝突人群，強勢介入混戰中的人群，進行壓制並隔開衝突群眾，很快平息此一紛爭。原來該衝突是因為有1名醉漢在搶春牛時滋事，引起現場多位民眾介入想制止醉漢，因而引發肢體拉扯糾紛，並非打群架事件。

經了解，在當天晚上8時許的「鞭春牛」項目前，警方就在活動會場發現這名有脫序行為的27歲曾姓男子，不停在臺下與他人叫囂，警方立即約制曾男，但曾男明顯已有酒意並不聽制止。因現場人數眾多，在鞭春牛前已有眾多民眾向舞臺推擠情事，警方除加強蒐證外，也密切關注曾男，打算如有不法將立即處置。

到了「搶春牛」活動開始，警方發現曾男在爭搶春牛碎片後，竟揮拳攻擊在場民眾，該民眾趁亂離去，同時員警立即對曾男施以管束，並帶回土城派出所處置，依違反社會秩序維護法第87條第1款進行裁處。