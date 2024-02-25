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《超級夜總會》台灣燈會安平燈區錄影　黃偉哲與數萬觀眾同樂

▲人氣綜藝節目《超級夜總會》，25日來到台灣燈會安平燈區現場錄影，市長黃偉哲特別到場，與節目主持人澎恰恰、許效舜和苗可麗3位主持人與民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲人氣綜藝節目《超級夜總會》，25日來到台灣燈會安平燈區現場錄影，市長黃偉哲特別到場，與節目主持人澎恰恰、許效舜和苗可麗3位主持人與民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

人氣綜藝節目《超級夜總會》，25日來到台灣燈會安平燈區現場錄影，將台南的美景和特色帶給全國觀眾，市長黃偉哲特別到場，與節目主持人澎恰恰、許效舜和苗可麗3位主持人，分享安平燈區30座燈藝作品特色，現場吸引了上萬名民眾前來觀賞，市議員李啟維也到場參與。

▲人氣綜藝節目《超級夜總會》，25日來到台灣燈會安平燈區現場錄影，市長黃偉哲特別到場，與節目主持人澎恰恰、許效舜和苗可麗3位主持人與民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，2024台灣燈會十分精彩，美麗的花燈之外，安平燈區還有無人機及煙火秀，截至目為止，兩燈區已吸引超過數百萬人次前來觀賞。

▲人氣綜藝節目《超級夜總會》，25日來到台灣燈會安平燈區現場錄影，市長黃偉哲特別到場，與節目主持人澎恰恰、許效舜和苗可麗3位主持人與民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長說，今年適逢2024台南400，台南300時我們還沒出生，台南500時我們已經不在，因此400這一年可說是更具意義，特別感謝《超級夜總會》到來，介紹台南古都風情，讓更多人知道，台南身為眾神之都，相信來到這裡的民眾將受庇佑，超級夜總會收視也受加持，一路長紅。

▲人氣綜藝節目《超級夜總會》，25日來到台灣燈會安平燈區現場錄影，市長黃偉哲特別到場，與節目主持人澎恰恰、許效舜和苗可麗3位主持人與民眾同樂。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，本次錄影特別安排台南文化特色與人文風韻特別橋段，邀請遊客品嚐特色小吃、體驗傳統民俗活動宋江陣等。透過這些特別安排，觀眾們可以更深入地了解台南的文化和魅力。現場還有歌手楊靜和廖君旻精彩演唱經典歌曲「白鷺鷥」和「浪子回頭」，將現場氣氛推向高潮。他們的動人歌聲與安平燈區的燈光交相輝映，為觀眾們帶來了一場視覺與聽覺的盛宴。

市府指出，2024台灣燈會自2月3日開幕以來，安平燈區每日均有安排街頭藝人與各項精彩表演，每逢周末更有結合無人機、煙火及燈光秀的空中展演，各項演出時間及地點，歡迎上台灣燈會官網查詢。

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