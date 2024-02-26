苗栗公館街頭格鬥！2男遭6煞持棍圍毆...十字路口汽機車都不敢動

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣公館鄉2月24日發生街頭鬥毆事件，24日(上周六)晚間7點多2名男子在公館鄉鶴岡村街頭被多名男子圍毆，據了解，被打的男子跟嫌犯等人先前就有糾紛，嫌犯等人當晚知道被害人會在公館鶴岡的舞龍活動中出現，剛好在活動附近路口相遇，2名被害人自行就醫，警方目前掌握8名對象偵辦中。

▲苗栗公館鶴岡村十字路口24日晚間上演街頭格鬥，2名男子遭6名男子徒手及木棍攻擊。（圖／記者蔡文淵翻攝）

這件街頭鬥毆事件發生在上週六晚間7點半左右，地點在公館鄉鶴岡村的一處十字路口，路過民眾將衝突過程拍下po網，2名男子被另一群人拳打腳踢，拉扯中上衣還被脫掉，過程中也有人持木棍攻擊，路口的燈號雖然轉換成綠燈，4個方向的汽、機車還是原地不動，持續關注街頭格鬥。當地民眾表示，並不清楚衝突發生的原因，打人的一方看見警察來了，一哄而散就離開了。

警方獲報後立即調派警力到場，經調閱監視器釐清發生經過，已立即帶回3人偵辦，初步調查，雙方係因日前在苗栗市區酒後有口角糾紛，後續在路口相遇後，以25歲汪男19歲劉男為首等共8人爆發衝突。另已鎖定涉嫌動手之5人，全案報請苗栗地檢署依組織犯罪及聚眾鬥毆偵辦。

苗栗警分局嚴正呼籲民眾，遇有糾紛案件，應理性處理，絕不可使用暴力解決，警方也不容許任何暴力事件發生，對於暴力或其他非法方式介入，必定依法究辦。