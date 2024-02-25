一大捆掃把掉路上！女騎士衰遭擊落倒地　雙手受傷還被開罰

記者賴文萱／高雄報導

高雄凱旋三路今（25）日發生一起車禍，當時一名騎士載著整把掃把騎車，沒想到騎到半路卻掉到地上，導致後方女騎士壓到，整個人往右摔出倒地，雙手擦傷。至於詳細肇事責任待警方進一步分析釐清。

▲一大捆掃把掉路上！女騎士衰遭擊落摔地。（圖／記者賴文萱翻攝）

今日中午12時37分，68歲騎士黃男及50歲騎士陳女各自騎機車沿凱旋三路南向北慢車道行駛，結果黃男車上載著的整把掃把掉落地面，導致陳女前輪壓到掃把而往右倒地摔出。黃男未受傷、陳女雙手擦傷，自行就醫；無人酒駕。

警方到場訪查周遭，並調閱監視器佐證，初步分析事故原因為黃男載送貨物掉落致發生事故，詳細肇事責任待送交通大隊分析。

▲女騎士遭掃把擊落摔地，沒想到因僅領有輕型機車駕照被開罰。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃男載送貨物掉落致發生事故行為，依道路交通管理處罰條例第30條第1項第7款規定，「載運人客、貨物不穩妥，行駛時顯有危險」，處新台幣3,000元以上18,000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照一年。

不過，受傷騎士陳女因僅領有輕型機車駕照，卻駕駛重機車，依同法第22條第1項第6款規定，可處新台幣1,800元以上3,600元以下罰鍰。