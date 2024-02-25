棒球少年騎單車闖車道遭撞飛！昏迷指數7　同學錄影片幫打氣

記者張君豪／台北報導

20日傍晚6時31分，北市萬華區艋舺大道發生一起嚴重車禍，騎乘腳踏車的蔡姓少年（13歲）當時騎車要穿越艋舺大道，卻遭直行機車騎士減速不及撞上，吳姓騎士（20歲）全身多處擦傷送醫，遭撞的蔡姓少年也全身多處擦傷當場昏迷，緊急送台大急救後一度恢復意識，但後來又呈現昏迷狀態，仍在加護病房觀察治療。

▲曾是大里國小少棒隊成員的蔡姓少年騎單車過馬路遭機車撞飛，目前仍在台大加護病房觀察。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

蔡姓少年曾是大里國小棒隊成員，當天返回母校練完球要騎腳踏車返家，卻遭遇車禍陷入昏迷，該校少棒隊成員、教練都相當難過，同學們則是錄製加油影片幫他打氣。





萬華警方20日18時31分接獲民眾報案，轄區艋舺大道大里國小校門口發生車禍意外，現場機車騎士直行撞上正準備騎腳踏車穿越馬路的蔡姓少年，車禍畫面顯示直行機車車速不慢，等騎士看到腳踏車出現時，疑似來不及煞車，扭動龍頭做出閃避動作，但仍來不及煞停撞上，吳姓騎士和蔡姓少年都因猛烈撞擊力噴飛，雙雙送醫。其中蔡姓少年送台大急救，搶救過程中曾一度恢復意識，但後來又陷入昏迷，目前昏迷指數7、轉入加護病房觀察中。

警方調閱監視器畫面，當時蔡姓少年騎車直接闖入車道，打算從行人穿越道騎單車穿越，警方對此說明，該路段雖有行人穿越道，行人須依燈號顏色穿越馬路，加上腳踏車依規定不可騎乘在斑馬線上，應牽行通過，至於雙方肇事責任則有待警方蒐證送鑑定後釐清。



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