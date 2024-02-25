獨／漆彈打爆女友「奶」！3瘀青為證索賠　醫給答案：卡車輾不破

記者吳奕靖／高雄報導

一名網友在網路分享自己跟一群朋友到墾丁玩，結果旅程結束之後，其中一名男子向這名網友求償，因為在玩漆彈時，女友的胸部假體被打爆，不過專業醫師表示機率比較低，因為依照現在假體材質較以往更具有延展性，甚至連卡車也壓不破，除非漆彈是「尖銳物」才有可能。

▲一名網友在網路分享被指控疑似用漆彈槍打破女子胸部。（示意圖／CFP）

這名網友表示，跟朋友前往墾丁玩漆彈，結果回程幾天之後就接到朋友傳訊息來表示「坐車回家時，女友一直覺得胸部怪怪的不舒服，後來去檢查才發現是假體被打破了，如果不趕緊取出來會越破越大還是爛掉怎樣的，說取出來跟重做的費用到時候要跟我求償」。

▲國內目前隆胸手術置放的假體材質延展性都很好 。（圖／記者吳奕靖攝）

這個消息讓這名網友非常傻眼、心情低落，而且對方還說要上法院，還提出要傳女友胸部被打出三個「黑青」的照片證明，不過這名網友還是不採信，決定來個相應不理。但隆胸的假體有可能被漆彈打爆嗎？詢問國內知名整形醫師邱浚彥，他表示：「漆彈本身好像是比較鈍性的東西，我覺得是不太會啦！通常鈍性的壓力比較不會造成胸部被打破的現象，要尖銳物才可以。」

邱浚彥同時也強調：「現在假體的彈性度以及延展性都比過去材質要得好，甚至有說用卡車壓過去都不會破，過去幾年前的假體材質反倒是會發現硬化現象，外層硬化的現象，越近期的假體隨著材料的進步，自然破裂的情況就少得非常非常多，脆化破裂幾乎是沒有見過。」

▲國內知名整形醫師邱浚彥認為漆彈打破假體，是不太可能的事 。（圖／記者吳奕靖攝）