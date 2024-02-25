　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中了！陸男6分鐘速選10號碼　最後一刻「買2倍」得1264萬

▲▼ 男子六分鐘選十個號碼中千萬 。（圖／翻攝 極目新聞）

▲浙江一名男子六分鐘快速選十個號碼中千萬 。（圖／翻攝 極目新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸最新一期彩票公布，浙江一名男子十分幸運得到兩注獎約1200多萬人民幣。彩券行透露這名男子感覺平時有研究，只花6分鐘時間買十組號碼，最後一刻兩倍下注，成本才花300元。

綜合陸媒報導，過年期間最新一期雙色球第2024019期開獎，全大陸共開出10注一等獎，單注獎金625萬元。其中，浙江諸暨一位民眾幸運中得到2注獎。

這位幸運兒是自己加碼雙臂，憑借一張2倍投注的「9+1」復式自選票，幸運擊中2注一等獎，加上其他獎項，總共獲得獎金1260多萬元（單位：人民幣，同下），約5400萬台幣。


該名幸運男子也讓彩票行黃老闆有印象，中獎者到店裡看了會兒走勢圖，很快選了一組號碼。「應該只來過一兩次，看起來像是本地人。」

「前後差不多五、六分鐘就買好了，感覺他平時自己有在研究彩票。」黃老闆說，當時他主動說要買2倍，一共花了300多元（約台幣1320元），應該是老彩民。

不少大陸網民留言討論，中獎男子也太神了，太幸運，6分鐘決定簽注10個號碼，最後只花300元還中兩倍獎金，成本控管剛剛好。

由於沒有中獎者的聯繫方式，彩券行無法第一時間把好消息告訴對方，「不過他看到自己中獎後，可以直接去杭州兌獎。」

ET快訊
獨／漆彈打爆女友「奶」！3瘀青為證索賠　醫給答案：卡車輾不破
快訊／低溫範圍擴大！　最冷時間點曝
胡瓜乾弟現身　駕5000多萬名車超震撼
終結88年不勝！　日本男籃擊敗中國
台灣人在日本被撞死！　日網千則留言罵：老人繳回駕照
開館50年！　國父紀念館明起休館2年
快訊／傅崐萁主持閉門會議　國民黨願禮讓民眾黨「一席召委」
快訊／陸海警：組織艦艇編隊　在金門附近海域執法巡查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

賓利男逼車狂捅BMW駕駛　倒地持續狂毆「遭陸全網通緝」

中了！陸男6分鐘速選10號碼　最後一刻「買2倍」得1264萬

陸海警：組織艦艇編隊　在金門附近海域執法巡查

中國蘇丹紅食安問題多 除辣椒粉還有紅心鴨蛋

輝達認列華為頭號競爭對手　中國媒體大力報導

娃哈哈「布鞋首富」只搭經濟艙　生前讚「女兒優秀」千億帝國交棒

陸前首富、娃哈哈創辦人宗慶後病逝　享壽79歲

煙台「陰莖魚」大量出沒！數百人「趕海狂撿」已傳多起溺水

15人冤死！陸「架空層」管理燒出問題　各省皆有投訴未獲重視

陸女大學生離奇失聯18天　獨游峨眉山最後發訊息「你要加油」

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

8台裝置同時播《甄嬛傳》　超立體環繞「皇上駕崩」

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

典典寶寶KTV初體驗「伴奏.伴舞」都OK　劉子銓看七朵花MV笑趙小僑：膚色很健康

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

賓利男逼車狂捅BMW駕駛　倒地持續狂毆「遭陸全網通緝」

中了！陸男6分鐘速選10號碼　最後一刻「買2倍」得1264萬

陸海警：組織艦艇編隊　在金門附近海域執法巡查

中國蘇丹紅食安問題多 除辣椒粉還有紅心鴨蛋

輝達認列華為頭號競爭對手　中國媒體大力報導

娃哈哈「布鞋首富」只搭經濟艙　生前讚「女兒優秀」千億帝國交棒

陸前首富、娃哈哈創辦人宗慶後病逝　享壽79歲

煙台「陰莖魚」大量出沒！數百人「趕海狂撿」已傳多起溺水

15人冤死！陸「架空層」管理燒出問題　各省皆有投訴未獲重視

陸女大學生離奇失聯18天　獨游峨眉山最後發訊息「你要加油」

女外送員遭撞死今相驗　肇事賓士男現身殯儀館...檢令5萬交保

邱宇辰拳擊戲連拍12小時　全身肌肉炸裂網驚：看不出身材這麼好！

交流戰總結「投手很重要」　樂天教頭點出鈴木駿輔問題

黃子韜開告CEO經紀人！　「嚴重失職損害利益」2員工遭立案調查

快訊／低溫範圍擴大！「明晨最冷」8縣市防10度以下氣溫

賓利男逼車狂捅BMW駕駛　倒地持續狂毆「遭陸全網通緝」

「浮現祭」80組藝人演出　2天上萬人嗨爆清水小鎮

她約會「順手偷走」男方手機！打開一看　驚揭女屍虐殺案

藍委投票願禮讓白一席召委　媒體人批：還沒有成績就想著敗家

樂天教頭願意給機會　林耀煌正面：一定會有失敗

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

大陸熱門新聞

「陰莖魚」大量出沒！數百人趕海傳出溺水

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

妹子紋眉遇學徒　成品笑翻全場

娃哈哈「布鞋首富」只搭經濟艙　

陸海警：組艦艇編隊　在金門附近海域巡查

砸7000萬買彩券沒中頭獎！　貪官夢想一夜暴富糗了

娃哈哈創辦人宗慶後病逝　享壽79歲

這張泡湯宣傳圖被檢舉「真變態」　

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

陸女大學生離奇失聯18天

中國青年就業難　網上出現「買工作」怪象

陸電動車廠無預警停工 員工秒失業呆站門口「只能收拾個人物品」

15人冤死！陸「架空層」管理燒出問題

她在日本弄丟手機！一查定位「手機回國了」

更多熱門

相關新聞

賓士小改款GLS旗艦休旅車陸上市

賓士小改款GLS旗艦休旅車陸上市

Mercedes-Benz 宣布新款 GLS 車系於中國大陸市場上市，與國內同樣規劃兩個車型等級，分別是 GLS 480 (183.3萬人民幣)、Maybach GLS 600 (248.8 萬人民幣)。

夏寶龍訪港！港警反恐特警隊維安待命 劍齒虎裝甲車「高姿態」巡邏

夏寶龍訪港！港警反恐特警隊維安待命 劍齒虎裝甲車「高姿態」巡邏

陸港澳辦主任夏寶龍訪港7日 李家超陪同「實地了解情況」

陸港澳辦主任夏寶龍訪港7日 李家超陪同「實地了解情況」

Zeekr 007今年可望超車Model3

Zeekr 007今年可望超車Model3

陸快艇翻覆2死5分鐘過程曝！海巡親揭沒錄影原因

陸快艇翻覆2死5分鐘過程曝！海巡親揭沒錄影原因

關鍵字：

大陸彩金

讀者迴響

熱門新聞

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

PEETA葛格突酸前妻：好想拆穿你！　離婚18天爆隱情

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

Makiyo去賭場輸光3000萬！

缺採購助理　電子公司「狂收大神履歷」傻了

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

「陰莖魚」大量出沒！數百人趕海傳出溺水

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場

彰化小姊妹被遭命危　最新病況曝

柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面