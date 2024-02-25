中了！陸男6分鐘速選10號碼　最後一刻「買2倍」得1264萬

▲浙江一名男子六分鐘快速選十個號碼中千萬 。（圖／翻攝 極目新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸最新一期彩票公布，浙江一名男子十分幸運得到兩注獎約1200多萬人民幣。彩券行透露這名男子感覺平時有研究，只花6分鐘時間買十組號碼，最後一刻兩倍下注，成本才花300元。

綜合陸媒報導，過年期間最新一期雙色球第2024019期開獎，全大陸共開出10注一等獎，單注獎金625萬元。其中，浙江諸暨一位民眾幸運中得到2注獎。

這位幸運兒是自己加碼雙臂，憑借一張2倍投注的「9+1」復式自選票，幸運擊中2注一等獎，加上其他獎項，總共獲得獎金1260多萬元（單位：人民幣，同下），約5400萬台幣。



該名幸運男子也讓彩票行黃老闆有印象，中獎者到店裡看了會兒走勢圖，很快選了一組號碼。「應該只來過一兩次，看起來像是本地人。」

「前後差不多五、六分鐘就買好了，感覺他平時自己有在研究彩票。」黃老闆說，當時他主動說要買2倍，一共花了300多元（約台幣1320元），應該是老彩民。

不少大陸網民留言討論，中獎男子也太神了，太幸運，6分鐘決定簽注10個號碼，最後只花300元還中兩倍獎金，成本控管剛剛好。

由於沒有中獎者的聯繫方式，彩券行無法第一時間把好消息告訴對方，「不過他看到自己中獎後，可以直接去杭州兌獎。」