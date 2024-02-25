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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲喊「國會寄生我們」　黃揚明揭制度批說法不妥

▲柯文哲「一日北高，接力前行」活動。（圖／記者宋良義攝）

▲柯文哲。（圖／記者宋良義攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲自選後每周2天到立法院開會，遭質疑「寄生國會」，但柯文哲稱，立法院編列的黨團助理薪資根本就不夠，「現在是中央黨部出錢請他們去黨團上班，現在不是寄生國會，是國會寄生我」。資深媒體人黃揚明批評，若認為公費不夠，當然就是自費聘用，而在政黨補助款制度下，各政黨都是寄生中華民國、靠人民投下政黨票才有錢領。

依照《公職人員選舉罷免法》規定，立委選舉全國不分區選票得票率達3%以上的政黨，可獲得每年每票50元的政黨補助金，直至該屆立委任期屆滿，因此民進黨每年可請領的政黨補助款為2億4910萬3100元、國民黨為2億3822萬8800元、民眾黨為1億5203萬750元，總計3個政黨的補助款為6億3936萬2650元，撥款作業也已完成。

黃揚明說，立法院編列的公費助理員額確實有限，但是各政黨若認為不夠，當然就是自費聘用，何來寄生之說。其次，即使用黨部的費用聘僱黨團助理，但民眾黨一年領取國家政黨補助金1.52億餘元，黨部出，幾乎等同於國家出。

黃揚明也提到，根據2022年的台灣民眾黨財報，總收入1.26億餘元中，國家補助款佔8,041萬餘元（含內政部政黨補助款7,944萬餘元及台灣民主基金會補助97.9萬餘元），內政部政黨補助款佔全黨收入比率高達62.96％。

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