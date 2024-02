特斯拉棄單「4000塊派」害慘烘焙店　馬斯克霸氣出手了

▲加州一間小型烘焙坊遭特斯拉棄單,馬斯克親自回應。(左圖/翻攝Instagram@thegivingpies;右圖/路透社)



記者吳美依/綜合報導

美國特斯拉被爆料,向加州一間小型烘焙店下訂4000塊迷你派,最後竟然臨時棄單,導致店家虧損逾1.6萬美元(約新台幣50萬元)。對此,特斯拉執行長馬斯克(Elon Musk)親自出馬,承諾將與老闆娘好好解決事情。

kron4及衛報等媒體報導,老闆娘沃漢吉(Voahangy Rasetarinera)在加州灣區聖荷西(San Jose)經營烘焙店「The Giving Pies」,14日接獲特斯拉的2000塊派訂單,對於小本生意來說,規模及金額都不小。

漢沃吉過去也曾為其他科技公司提供大規模甜點外燴,但這次狀況卻有些不同,她被迫屢次追討款項,以利支付食材費及員工薪資。隔天,一名自稱蘿拉(Laura)的特斯拉人員終於主動聯繫,首先針對延遲付款致歉,接著把派的數量上修至4000塊,還不斷保證「錢不是問題。」

漢沃吉選擇相信對方,與員工日夜加班趕完4000塊派,竟又無法聯繫上特斯拉,16日才被蘿拉傳訊息告知,不再需要這筆訂單了。

沉寂數日後,漢沃吉忍不住發文表示,她意識到這次棄單對烘焙坊的影響後,感覺暈頭轉向,「根據特斯拉的保證,我投入了時間、資源與努力,卻被置於困境中。」不僅是那4000塊派,店裡也損失了當初因為特斯拉而婉拒的其他訂單收入,「我是做小生意的,沒有無限資源。所以我真的需要拿到錢,才能保護我的員工。」

根據當地媒體報導,特斯拉一名代表稍後聯繫了漢沃吉解釋,蘿拉實際上無權批准這次付款。截至22日,他們都沒有付錢,僅邀請老闆娘參觀工廠。

隨著風波越演越烈,馬斯克終於在23日發文表示,他才剛剛得知這起事件,允諾將與烘焙坊好好解決問題,「人們應該永遠能夠相信,特斯拉將會盡其所能。」

Just hearing about this. Will make things good with the bakery.



People should always be able to count on Tesla trying its best.