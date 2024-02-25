川普拿下南卡州初選勝利！　前州長海利主場優勢失敗

▲美國前總統川普（Donald Trump）獲得南卡州初選勝利。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國共和黨24日在南卡羅來納州進行總統初選，最終結果顯示，前總統川普（Donald Trump）以60%的得票率，擊敗曾任南卡州州長的海利（Nikki Haley）。

根據《紐約時報》數據，川普24日在南卡州初選的得票率高達60％，海利則為39.4%，代表著海利在家鄉被川普擊敗，也代表著川普已拿下4州初選勝利，包含愛荷華州、新罕布夏州、內華達州和這次的南卡州，有望在共和黨夏季代表大會前幾個月就獲得提名。

▲南卡州前州長的海利（Nikki Haley）在家鄉初選輸給川普。（圖／路透）



川普在勝選造勢上向支持者表示，「我只想說，我從未見過共和黨像現在這樣團結，這是一個美妙的夜晚，非常棒。」隨著川普橫掃初選投票，共和黨內越來越多呼聲要求海利退出競選，但她的團隊仍堅持，所有競選活動將持續到3月5日的「超級星期二」，屆時15個州和一個美國屬地將同時進行共和黨初選。

川普競選團隊發言人史帝芬．張（Steven Cheung）批評，海利的競選活動已經變成一場「絕不是川普」的行動，根本就是美國總統拜登的最佳代理人，「初選在今晚結束，現在是時候轉向大選了。」

不過，海利的支持者卻認為，川普現在面臨91項重罪指控，還有越來越多的巨額罰款，海利就算初選贏不了川普，還是有可能在川普無法擔任共和黨提名人的情況下，成為共和黨的第二選擇。