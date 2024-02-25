15人冤死！陸「架空層」管理燒出問題　各省皆有投訴未獲重視

▲ 南京社區大火15人死，初步調查報告指向架空層擺放的電動車釀災 。（圖／翻攝 澎湃新聞）

記者任以芳／綜合報導

大陸南京雨花台區發生促大火災意外，社區「明尚西苑」6棟23日發生火災，共造成15人遇難，江蘇省政府已成立調查組，向大眾表明會還原真相。初步調查，失火的6棟建築地面架空層停放電動自行車處起火釀災，網路有不少重回現場圖片，火災大樓被燒得焦黑，怵目驚心。

南京這場大火奪走15人性命，44人在院治療，1人危重，1人重症，42人傷情較輕。該起事件引起大陸民眾高度關注，外界心裡都有一個疑惑，為何這場火燒得這麼嚴重。

陸媒《澎湃新聞》報導，重回失火的6棟架空層部分區域以及往上一至三層外牆被燒黑，未受火災影響的架空層部分區域仍停有電動車。再往上，21至34層部分牆面被燒黑。

報導稱，小區2棟居民王穎（化名）於23日4點被「救命」聲驚醒，「叫聲淒慘，不知道從哪個方向傳來的，我走到陽台，打開窗戶後一股焦味撲鼻而來，還看到有濃煙飄來。」走到樓層連廊後，看到6棟高樓層起火，撥打了119、120。

綜合陸媒報導，起火的社區「明尚西苑」6棟周圍拉起警戒線，多位居民透露，這不是第一次因架空層停放電動車引發火災。2019年夏天，該社區2棟也曾發生火災。

報導引述，同住2棟的丁先生介紹，2019年，2棟曾因有居民將電動車停在架空層，充電時起火而引發火災，「幸好當時是傍晚，報警及時，沒有造成傷亡。」

▲大樓外觀多處燒成一片焦黑，中下方疑似「架空層」的起火點。（圖／翻攝 澎湃新聞）

什麼是架空層？這是大陸住宅建築常用設計方式，被定義為「開敞空間層」，可用於居民健身休閒等，最後被用來停放非機動車、堆放雜物。

實際搜尋關鍵字，大陸各省都有關於「架空層停放電動車，存在消防隱患」的報導與投訴，這次南京這場大火也燒出大問題，大陸各省社區管委會對於「架空層」管理的嚴重疏失。

失火後，社區3棟、5棟等，架空層依然停放著不少電動車。當地居民也說，2019年起社區禁止居民將電動車帶上樓或停在樓道，「多次向物業（社區管委會）反映，沒得到重視。」

針對這起重大火災，南京南京市市長陳之常昨天立刻鞠躬道歉。江蘇省已成立調查組，正深入調查火災原因和責任，官方也表示，「將全力配合、查清事實，對失職失責人員，依法依規嚴肅追責，絕不姑息，給遇難者和社會各界一個負責任的交代。」