農曆年後買氣低迷「蛋商囤貨仍多」　公會：下周蛋價維持不變

▲農曆年後雞蛋持續低迷，下周蛋價維持不變。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

受農曆春節假期與元宵節檔期影響，儘管上周蛋價大降3元，國內雞蛋消費買氣仍低迷，部分蛋商面臨囤貨壓力，台北市蛋商公會理事長林天來今（25日）表示，過年休市囤放的雞蛋只消化一半左右，各級學校開學用量也未明顯增加，下周蛋價暫時維持不變，批發價仍維持49元、產地價39.5元，希望近期天氣轉涼可以帶動買氣。

林天來今受訪時表示，原以為天氣轉冷、學校開學會帶動買氣，但這周受到元宵節檔期影響，買氣並未明顯提升，餐飲業在過年期間的囤貨也還沒消化完，各地蛋商仍面臨庫存壓力，因此下周蛋價暫不變動，至於下周是漲是跌，強調蛋價很難預測，因為市場因素太多，一切回歸市場機制。

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國內雞蛋市場在春節期間休市，暫停報價，過年期間批發價維持每斤52元，產地價則調降3元，也就是業界俗稱的「紅盤價」（蛋農在過年期間降產地價，讓利給蛋商）。台北市蛋商公會在2月17日年後首次報價，因雞蛋囤貨仍多，宣布蛋價調降3元，批發價從每台斤52元降為49元，產地價則降至39.5元，下周也維持現價。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3436萬隻，雞蛋每日生產量12萬1500箱（每箱約200顆），比國人每天所需12萬箱雞蛋還多，顯示供過於求。