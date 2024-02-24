「最凶險胃癌」好發於年輕女生　醫曝：愛喝咖啡、不吃早餐是幫凶

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

文／CTWANT

有35歲中國大陸知名美妝博主，以及29歲直播主罹患「最凶險的胃癌」。對此，有醫師也指出，雖然基因突變和家族遺傳是主因，但她們兩人罹患胃癌的原因，恐還和平時工作壓力大、經常不吃早餐、愛喝咖啡和酒有關。

嘉義大林慈濟醫院肝膽胃腸科主治醫師柯秉宏分析，其實胃癌有2種常見型態，一種是和細菌如幽門螺旋桿菌感染有關，通常年長者較易得到。另一種恐好發於年輕族群，如同前述的美妝博主和女直播主一樣，罹患的應是「印戒細胞癌」，又稱黏液細胞癌，主要是由上皮細胞形成的腫瘤。由於癌細胞胞漿內會出現大量黏液，將細胞核推向一邊，細胞學檢查下看起來像一個個戒指一樣，所以才稱為印戒細胞。

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這種發生原因通常和CDH1基因表達缺失、miRNA異常等基因突變有關，也受家族遺傳影響。他示警，這種年輕型的胃癌侵犯性很高，患者往往沒有明顯症狀，等到感覺不適就醫檢查時，癌細胞通常都已經快速擴散、轉移。

柯秉宏補充，這種年輕型胃癌好發於年輕女性，尤其女性病例更是男性2倍。胃印戒細胞癌若及早發現、切除，治癒率非常高。但是它的特點是很少有明顯症狀，一般患者只會感覺胃稍有不適，所以只會買胃藥解決，只要止痛了就不再理會，也導致胃印戒細胞癌很容易錯過黃金治療時間，到了末期即使胃切除、做化療，治療效果也很差。

至於上述2個年輕罹癌的案例，是否與愛喝咖啡、不吃早餐又喝酒有關？柯秉宏解釋，這種胃癌主要還是肇因於基因突變、家族遺傳，但喝咖啡導致胃發炎雖然不是主因，可能也是胃癌的惡化幫凶。且吸菸習慣也是導致胃癌的風險因子之一。

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