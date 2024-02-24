彰化3姊弟被撞！阿伯難過自責　病床前幫姊加油...倖存弟難入眠

▲彰化伸港3姊弟返家影像。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化3姊弟，22日晚間遭休旅車撞擊，造成姊妹命危，平時都是由伯父接送，卻因眼睛開刀無法接送，讓他們自行走路返家，卻在離家前500公尺發生意外，姊姊昨天生日，家人原本計畫要買蛋糕幫她慶生，沒想到卻發生意外，整個家陷入悉愁雲慘霧。只受到輕傷的弟弟，則在社工陪同下進入秀傳醫院加護病房探望大姊，對她說聲「生日快樂」。

▲妹妹在彰基急救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起車禍意外發生在22日晚間6時22分，蕭男駕駛休旅車沿建國路往南直行，而3姊弟走在斑馬線場向西穿越，但就當快要穿過馬路時，突然就被蕭男開車高速撞飛。警消到場時，2姊妹已失去生命跡象，雖經緊急送醫後恢復心跳，但情況並不樂觀，大姊因腦傷嚴重，昏迷指數只有3。

▲正義哥徐奕到醫院探視姊姊。（圖／徐奕提供）

3姊弟家境清寒，是中低收入戶家庭，父母離異，生母改嫁，由於父親因案入獄，平時都由曾祖父、阿公、伯父、叔叔及姑婆等照顧，而讀書放學則由阿伯接送，當天因糖尿病眼睛雷射開刀無法接送，3姊弟才自行走路回家，沒想到就發生意外。

3姊弟平日一起上課、一起睡在大床上，感情非常好，今年春節生母還是將姊妹接回一起過年，如今發生車禍意外，8歲弟弟腳部扭傷，出院返家休養，家人擔心他不敢睡覺，去求了一個平安符讓他戴上，並讓他跟曾祖母睡在一起。

▲彰化伸港3姊弟平日睡在大床上。（圖／記者唐詠絮翻攝）

昨天3人一同步行返家的影像曝光，3姊弟一路上有說有笑的身影，讓阿伯家人看得相當的難過，頻頻拭淚相當自責，希望姊妹倆能好起來，再一起吃生日蛋糕慶祝。