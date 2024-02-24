短程搭商務艙很浪費錢？　過來人曝2大優點：回不去了

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者蔡玟君攝）



記者朱祖儀／綜合報導

想要節省旅費的民眾，搭飛機時通常會選擇經濟艙。一名網友就說，自己搭飛機的次數屈指可數，也都是選擇經濟艙，但不免好奇搭乘商務艙的感覺，因此發文詢問「有人坐過飛機商務艙嗎？」文章釣出不少過來人，透露「商務艙超享受，回不去了」、「25歲之後再也沒搭過經濟艙」。

原PO在PTT發文表示，從小到大出國都是選擇經濟艙，只能從影片或照片看到商務艙的樣子，且他坐飛機的次數也很少。近來有研究過去日本搭乘商務艙單程票的價位，發現比經濟艙來回還要貴，「而且短途好像也沒什麼體驗的時間，感覺滿浪費錢的」，因此想問問看其他人是否有搭乘商務艙的經驗？

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▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者彭懷玉攝）



文章曝光後，網友紛紛表示「25歲以後就沒坐過經濟艙了，別折磨自己」、「很多次，日本回台灣也可以坐商務艙，享受3小時沒有不好啊」、「座位滿舒服的」、「前幾天才搭XD，上一次搭經濟艙已經十年前的事了，那時我還是學生」、「有，去沖繩時被升等，很棒的體驗」、「被升等有三次，不然買不起」、「飛長程搭過一次經濟艙，之後就只搭商務艙了，沒必要可憐自己」。

還有過來人點出服務差很多且座位舒服，「可以躺平睡對長途來講很值得，吃的對我來講還好，還有早下飛機、海關不用擠也是不錯」、「長榮空姐一坐上座位會過來問你要喝什麼酒，睡著幫你蓋被子」、「電動椅可以躺平，香檳和飛機餐好吃」、「超爽的好嗎？冬天一上機空姐還會問說要不要幫忙掛外套」、「看到空姐擋住經濟艙門口，讓我們先下就是爽」。

但也有鄉民認為，「長程可以考慮，短程感覺會很浪費」、「有些惡劣的航空公司是經濟艙加個枕頭加杯飲料當商務艙賣，要做一下功課，真的可以躺的那種商務艙的才值得搭，很輕鬆很舒服，尤其是歐美線商務艙」、「短程（比如日韓）的經濟艙和商務艙我都坐過，體感差別就沒太多，長程差距比較大」。