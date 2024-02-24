　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

短程搭商務艙很浪費錢？　過來人曝2大優點：回不去了

▲▼星宇航空商務艙。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

想要節省旅費的民眾，搭飛機時通常會選擇經濟艙。一名網友就說，自己搭飛機的次數屈指可數，也都是選擇經濟艙，但不免好奇搭乘商務艙的感覺，因此發文詢問「有人坐過飛機商務艙嗎？」文章釣出不少過來人，透露「商務艙超享受，回不去了」、「25歲之後再也沒搭過經濟艙」。

原PO在PTT發文表示，從小到大出國都是選擇經濟艙，只能從影片或照片看到商務艙的樣子，且他坐飛機的次數也很少。近來有研究過去日本搭乘商務艙單程票的價位，發現比經濟艙來回還要貴，「而且短途好像也沒什麼體驗的時間，感覺滿浪費錢的」，因此想問問看其他人是否有搭乘商務艙的經驗？

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲飛機,機艙,搭機,緊急逃生門,緊急出口,托盤桌,安全須知卡,機艙窗戶,托盤桌。（圖／記者彭懷玉攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者彭懷玉攝）

文章曝光後，網友紛紛表示「25歲以後就沒坐過經濟艙了，別折磨自己」、「很多次，日本回台灣也可以坐商務艙，享受3小時沒有不好啊」、「座位滿舒服的」、「前幾天才搭XD，上一次搭經濟艙已經十年前的事了，那時我還是學生」、「有，去沖繩時被升等，很棒的體驗」、「被升等有三次，不然買不起」、「飛長程搭過一次經濟艙，之後就只搭商務艙了，沒必要可憐自己」。

還有過來人點出服務差很多且座位舒服，「可以躺平睡對長途來講很值得，吃的對我來講還好，還有早下飛機、海關不用擠也是不錯」、「長榮空姐一坐上座位會過來問你要喝什麼酒，睡著幫你蓋被子」、「電動椅可以躺平，香檳和飛機餐好吃」、「超爽的好嗎？冬天一上機空姐還會問說要不要幫忙掛外套」、「看到空姐擋住經濟艙門口，讓我們先下就是爽」。

但也有鄉民認為，「長程可以考慮，短程感覺會很浪費」、「有些惡劣的航空公司是經濟艙加個枕頭加杯飲料當商務艙賣，要做一下功課，真的可以躺的那種商務艙的才值得搭，很輕鬆很舒服，尤其是歐美線商務艙」、「短程（比如日韓）的經濟艙和商務艙我都坐過，體感差別就沒太多，長程差距比較大」。

ET快訊
歐陽娜娜新劇演第一美人！演技黑歷史被挖出　哭戲慘遭審判
香辣豬肉乾也含蘇丹紅辣椒粉！　熱銷15縣市
快訊／高雄女「不明原因」躺臥鐵軌！　民眾急呼救
台積電進駐熊本！地價飆漲「2萬→20萬」　店家嗨：台灣很多有
阿伯沒接送自責落淚！　8歲弟弟難入眠
「緊身運動內衣」賓士女被攔查！　當街狂深蹲
汪小菲宣布今年再婚！　娶台灣網紅女友
「表弟」宣布NBA生涯結束！　狂讚台灣：想在那待更久

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

強烈冷氣團明接力殺到！「探11度」最凍時刻出爐　連3天雨區擴大

香辣豬肉乾也含蘇丹紅辣椒粉　熱銷15縣市...中市府下架6739kg

短程搭商務艙很浪費錢？　過來人曝2大優點：回不去了

新北割頸案滿2個月！教團籲司法院召集跨院會議　檢討少事制度

12星座「容易產生衝突」！一週運勢一次看　金牛有約會

超車日本人！疫後最愛來台旅遊排行出爐　近120萬港澳旅客衝第一

元宵後更冷！明入夜再一波降溫「探10度」　下周五強烈冷氣團急凍

今元宵節「天官大帝」生日！民俗專家建議4種人必拜：增福旺財庫

一次看兩大國際花卉盛事！　台灣與世界蘭展2／25~3／10台南攜手登場

濟公指點　六合彩組頭轉行賣湯圓

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

薛瑞元燒聲！韓國瑜暖提醒　允帶熱茶備詢：立院很溫暖

台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」　倒臥水池內

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

22年沒人住！　內湖華廈「新案賣到中古」突7.3億淪法拍

強烈冷氣團明接力殺到！「探11度」最凍時刻出爐　連3天雨區擴大

香辣豬肉乾也含蘇丹紅辣椒粉　熱銷15縣市...中市府下架6739kg

短程搭商務艙很浪費錢？　過來人曝2大優點：回不去了

新北割頸案滿2個月！教團籲司法院召集跨院會議　檢討少事制度

12星座「容易產生衝突」！一週運勢一次看　金牛有約會

超車日本人！疫後最愛來台旅遊排行出爐　近120萬港澳旅客衝第一

元宵後更冷！明入夜再一波降溫「探10度」　下周五強烈冷氣團急凍

今元宵節「天官大帝」生日！民俗專家建議4種人必拜：增福旺財庫

一次看兩大國際花卉盛事！　台灣與世界蘭展2／25~3／10台南攜手登場

濟公指點　六合彩組頭轉行賣湯圓

怪賊專挑捷運站廁所「拆五金零件」　想賣錢變現...1個半月撬8件

日本京都市議會來訪　蔡宗豪介紹台南綠豆湯呷甜甜過好年！

南京大樓火災15死44傷！疑樓梯間電動車自行車起火引發

爆管碧玲對綠委下封口令　郭正亮：對外稱「扣船」而非「驅離」

每3戶交易有1戶預售屋　2023全國預售成交1.7兆

大谷翔平下週首度出戰熱身賽！「MVP3連星」有望聯手

綜藝大哥電視台激戰女星！「啪啪聲狂響」　警衛闖入撞見震撼三腳獸

除夕夜四川大貓熊「被遺忘外場數小時」　當班飼養員慘遭解僱

他開雙門跑車受檢...拉車窗飄濃郁K味　帽T藏17包：酒店買的

彭博：台積電熊本廠3件事「歐美難複製」　24小時輪班工地如不夜城

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

生活熱門新聞

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

2月底「超強運三星座」熬出頭！

選哪隻貓咪超準心測！看透你內心深處的隱藏屬性

半套店小姐一摸「直喊不對勁」　25歲男竟罹睪丸癌

為何不學日本做「人行道圍欄」？全場搖頭

前男友突私訊「保險受益人是妳？」　她笑出來

元宵要來了！補年頭運6招旺財法一次看

元宵補財庫　拜財神避開2樣水果

元宵節3星座財運旺　刮刮樂中獎機會高

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

元宵濕冷！北台冷氣團探10℃

12星座元宵節運勢出爐！1星座感情美夢成真

更多熱門

相關新聞

美妝保養、機能保健品牌「軒郁國際」　獲國家品質獎殊榮

美妝保養、機能保健品牌「軒郁國際」　獲國家品質獎殊榮

「第27屆國家品質獎」日前於臺北國際會議中心舉辦頒獎典禮，並邀請到行政院長陳建仁親臨頒獎，國家品質獎是國內首設唯一由行政院頒發與表揚，且為企業經營品質最高榮譽，「軒郁國際」此次榮獲服務品質典範獎殊榮，不僅是對團隊共同努力的成果，更是對軒郁旗下品牌走向國際市場的一大助力。

15天沒回家！開門見貓咪下巴掉落

15天沒回家！開門見貓咪下巴掉落

行李箱狂震！她打開見「姐夫」嬌喊：關不掉

行李箱狂震！她打開見「姐夫」嬌喊：關不掉

時尚人必備設計感行李箱盤點！

時尚人必備設計感行李箱盤點！

因應過年採買潮　花蓮重慶市場黃昏時段不打烊

因應過年採買潮　花蓮重慶市場黃昏時段不打烊

關鍵字：

商務艙經濟艙旅行搭飛機服務

讀者迴響

熱門新聞

才剛辦婚禮！作家H深夜拋分手宣言

3姊弟遇劫命危！台中監獄最速件核准爸爸探視

即／台東龍過脈3歲失蹤女童「已找到遺體」

元宵節12禁忌曝　命理師警告：做錯1事恐窮整年

元宵節15禁忌　吃湯圓敲碗會破財

陳珮甄爆遭作家H封鎖

第一女優吳夢夢想退休「月收曝光」：入不敷出

汪小菲「宣布今年再婚」台網紅女友！

涉毒警專女學生被神出　疑是「肩帶滑落妹」

即／彰化9歲妹昏迷指數降為3！　彰基：承擔所有醫療費用

28歲正妹網紅癌逝！最後告誡粉：不要叫外送

獨／家長帶武士刀到校談判　師生驚魂1.5hrs

Coser文昌廟詛咒考生落榜被炎上　刪文道歉

被特斯拉棄單4000顆派　矽谷烘焙店稱損失50萬

2月底「超強運三星座」熬出頭！

更多

最夯影音

更多
懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑

懂事姊攜弟妹返家頻回頭照顧　貼心幫拎餐袋水壺...一路談笑
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟斑馬線上被撞飛！姊腦出血、妹恢復心跳插管搶救

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

彰化3姊弟過馬路被撞飛　姊腦傷嚴重「昏迷指數3」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面