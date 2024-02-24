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社會 社會焦點 保障人權

狂拉音浪！新竹縣警突擊車聚熱點　攔12改裝噪音車...6人無照上路

▲▼竹縣警突擊車聚熱點　一晚攔下18台改裝噪音車。（圖／記者陳凱禮翻攝）

▲竹縣警局強化深夜稽查勤務，針對車聚熱點進行攔查。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府突擊出招，針對近日猖獗的深夜噪音車進行取締，23日晚間10點到24日清晨6點規劃「防制危險駕車專案勤務」，強力掃蕩違法改裝排氣管及危險駕駛車輛，一個晚上就攔下非法改裝排氣管噪音車12件、無照駕駛6件、逆向行駛2件，以及酒駕1件、酒駕拒檢1件。

警方表示，近期青少年為追求刺激，違法改裝車輛，於深夜「車聚」比炫，製造引擎聲浪，影響民眾安寧及交通秩序。為了解決此問題，竹縣警局根據過往經驗分析，於昨日在西濱公路與台1線、青少年車聚熱點，沿線編排多處攔檢點，輔以線上巡邏進行攔查。

▲▼竹縣警突擊車聚熱點　一晚攔下18台改裝噪音車。（圖／記者陳凱禮翻攝）

▲警方根據經驗分析，在西濱公路與台1線等青少年車聚熱點，沿線編排多處攔檢點。

縣警局動員刑事警察大隊、少年隊、保安隊、交通隊及各分局計134名警力，結合環保局、監理站共同執行聯合稽查，一共攔查332輛汽機車，包含酒駕1件、酒駕拒檢1件、無照駕駛6件、逆向行駛2件、非法改裝排氣管噪音車12件以及其他交通違規18件。

對於噪音超標、非法改裝等違規行為，嚴格執法，依「噪音管制法」及「道路交通管理處罰條例」等規定開罰，並通報監理站及環保局召回檢驗，如有涉及危險駕駛者，則依「社會秩序維護法」及「刑法(公共危險罪)」究辦。

警方表示，未來將持續結合監警環執行路檢攔查，配合交通科技執法設備，全天候取締危險駕駛與噪音車輛，並自即日起每周末深夜時段結合刑事警察大隊與少年隊持續編排專案勤務，加強對青少年車聚熱點進行佈線監控和取締。

▲▼竹縣警突擊車聚熱點　一晚攔下18台改裝噪音車。（圖／記者陳凱禮翻攝）

▲自即日起每周末深夜時段，刑事警察大隊與少年隊將持續編排勤務，加強車聚熱點進行取締。

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