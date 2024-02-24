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濟公指點　六合彩組頭轉行賣湯圓

謝明宗曾是六合彩組頭、PCB代工廠老闆，因為濟公指示賣起客家大湯圓，傳承40年的古早味。

▲謝明宗曾是六合彩組頭、PCB代工廠老闆，因為濟公指示賣起客家大湯圓，傳承40年的古早味。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

位在中壢仁海宮廟前的古早味新街龍湯圓，傳承40年的大湯圓受到在地人與大批遊客喜愛。幼年就喪父的老闆謝明宗原是六合彩組頭，為了孩子轉行設廠，做起PCB代工。

他與妻子會接手老攤賣起湯圓，竟是濟公指示本命職業就是要做「白白圓圓的東西」，在PCB事業結束時，就靠著大湯圓店養活一家人。不管是口味或是硬體裝潢，謝明宗一直在微調，他努力要打好根基，把最好的店留給自己的孩子。

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農曆年前強烈冷氣團襲台，對比室外的極低溫與落雨，位在桃園中壢仁海宮前廣場的古早味新街龍湯圓店內則溫暖許多，放入油蔥酥的高湯，與微甜的紅豆湯香氣飄散在空氣中，驅走不少寒意。

午餐時段，人群湧入這間有百年歷史的矮平房，老闆謝明宗拎著大袋餐點急匆匆地親自外送，妻、兒與員工在前場點菜、收碗盤，在廚房煮麵、下湯圓，電話響起也沒能立刻接起。

Q彈外皮　佐料分量足

「你好，湯圓店。」土磚牆上的木製菜單上有飯菜有甜湯，但大湯圓是招牌，也是起家的料理。賣湯圓前謝明宗沒有餐飲業經驗，他是印刷電路板（PCB）代工廠老闆，更早之前則是六合彩組頭，職涯跨界跨很大，細問才知竟是濟公指路。


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