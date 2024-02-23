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社會 社會焦點 保障人權

捐款專戶救助彰化3姊弟！網友急炸鍋...縣府再加開網銀、ATM管道　

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣伸港鄉陳姓3姊弟（10歲、9歲、8歲）22日晚間6點多放學回家，不料遭休旅車撞飛，導致2姊妹傷重命危，昏迷指數剩3，至今仍在與死神博鬥。由於3姊弟家貧，為了盡全力協助，縣府今天下午開設捐款專戶，但只能到行庫「匯款」，令想捐款的民眾卻步，抱怨電話接不完，晚間再臨時加開網銀跟ATM應急。

▲縣長王惠美前往醫院關心受傷學童狀況。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲縣長王惠美前往醫院關心受傷學童狀況。（圖／縣府提供）

▲彰化伸港3姊弟返家影像。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰基醫護人員為妹妹加油。（圖／彰基提供）

彰化縣社會處今天下午為了3姊弟開救助金捐款專戶，原來只有訂「專戶匯款」方式，還標註注意事項，僅能以匯款方式匯款，不可以ATM 方式（無法分辨捐款資料），必須依照網頁步驟捐款，並註明「指定捐款伸港鄉陳姓3姐弟」，不料引發民眾批評，認為捐款管道太過侷限，恐有礙外界捐助。

▲徐奕到醫院為遭撞姊姊加油。（圖／徐奕提供）

▲正義哥徐奕到秀傳醫院為姊姊集氣。（圖／徐奕提供）

原來，縣府今天下午3點將捐款專戶訊息po出後，有民眾質疑「今天是星期五，明後2天是周末連假」沒上班，想捐款要去哪裡捐？就連記者也被讀者狂問「都甚麼年代，沒有網銀也不能ATM轉帳」，社會處下午更是湧入許多詢問民眾，因此晚間緊急加開ATM、網路銀行，其他項目不變。

▲▼彰化伸港三姊弟放學回家過馬路遭休旅車撞飛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化伸港三姊弟家境清寒。（圖／記者唐詠絮翻攝）

以下為彰化縣社會處更新「陳姓3姊弟」救助金專戶匯款方式：

（一）請於台灣銀行匯款單內填寫以下資料：
1.解款行：台灣銀行004 分支單位：彰化分行
2.收款人帳號：933727-016-00208 (14碼)
3.戶名：彰化縣社會救助金專戶

（二）如有指定用途，請於備註欄敘明「指定捐款予伸港鄉陳姓3姊弟」。

（三）捐款方式如下：

1.匯款
2.ATM
3.網路銀行

（四）因銀行無法提供匯款人基本資料，故捐款後請提供匯款收據、交易明細表或轉帳畫面，寄電子郵件至C650017@email.chcg.gov.tw或傳真至04-7285856，並註明需開立捐款收據的抬頭人、連絡電話及住址，以便寄送開立的捐款收據。
並電話告知知社會工作及救助科04-7532237陳社工督導或04-7532260許小姐。

 

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