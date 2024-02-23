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社會 社會焦點 保障人權

女版晚安小雞拍尻槍片！共犯女拖3.5hrs到案　認了玩笑開過頭

記者邱中岳／台北報導

JKF女郎玲奈Lena2024年1月底與工作團隊在北車外直播時，驚見男子在一旁打手槍而報警，然警方到場時男子已離開，玲奈也不願意提告，沒想到警方卻查出全案疑為自導自演，今(23)日下午以誣告罪通知包括玲奈在內的涉案3人到案說明，直到晚上6時許，其中1名女子才到案說明。

據悉，JKF女郎玲奈Lena不會到分局說明，涉案的28歲的張姓女子以及42歲的蕭姓男子則向警方更改時間，張姓女子表示身體不適、正在趕路等理由，不斷向警方更改時間，原本通知下午2時30分到案，卻直到6時許才現身北市中正一分局，由朋友陪同製作筆錄。

▲▼玲奈戶外拍視頻被手槍俠嚇壞還報警，警方以誣告罪通知3人，僅1名張姓女子（後者）到案說明。（圖／記者邱中岳攝）

▲玲奈戶外拍視頻被手槍俠嚇壞還報警，警方以誣告罪通知3人，僅1名張女（後者）到案說明。（圖／記者邱中岳攝）

網路上流出的事發影片中，JKF女郎玲奈Lena正將手機支架立於地上，並擺出誘人姿勢，然而玲奈突然將手指向右側草叢，示意女友人注意，女友人才嚇喊「他脫褲子，好像在打手槍！」玲奈Lena隨即起身急喊「我覺得他好恐怖，我們去報警！」接下來便是警方到場處理的畫面。

警方表示，2024年1月27日凌晨1時許獲報此案，但警員到場時，玲奈及工作人員表示做出不雅動作的男子已離開現場，也不願意製作筆錄提告，經調閱現場監視器畫面卻發現，被指控站在一旁打手槍的噁男，在報案前還與玲奈一群人站在一起，才查出全案竟是自導自演，因此警方以誣告罪嫌。

第1位到案的張姓女子坦承，是當天攝影並與玲奈對話的女子，張女解釋，玲奈想要呼籲個人社群粉絲要注意這種猥褻男子，但是玩笑開過頭，才會引發這麼大的爭議。

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