香辣豬肉乾也含蘇丹紅辣椒粉　熱銷15縣市...中市府下架6739kg

▲▼台中市政府查獲香辣豬肉乾含有大陸蘇丹辣椒粉，要求6739公斤全部下架回收。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市食品藥物安全處23日下午前往龍井區金安記食品廠抽驗「香辣豬肉乾」、「香辣豬肉絲」，發現所使用的紅辣椒原料檢出蘇丹色素三號20ppb，除要求6739公斤產品回收下架，同步要求42家下游業者比照辦理，市府將持續擴大追查問題辣椒粉，保障民眾權益，而金安記食品也提供消費者退貨專線電話（04-26354318）。

食安處表示，新北市政府衛生局日前查獲「保欣企業有限公司」自中國「河南省三禾藥業有限公司」進口的紅辣椒原料檢出致癌物質蘇丹色素三號，食安處追查金安記向該公司進購紅辣椒原料，現場使用的紅辣椒原料有效日期為2026年10月12日，批號雖與新北市政府衛生局查獲不同，但仍慎重抽驗送驗，結果確認檢出蘇丹色素三號20ppb，但法規標準是不得檢出。

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金安記共進購325公斤紅辣椒粉，已使用73公斤製成「香辣豬肉乾」（有效日期：2024/08/10～2025/02/06）及「香辣豬肉絲」（有效日期：2024/08/09～2025/02/05）兩項產品共6739公斤，主要銷售到台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣及金門縣等15縣市。

食安處已通知各縣市政府衛生局，協助當地業者回收下架，其餘未使用的違規紅辣椒粉原料，已退運新北市源頭業者，市府將持續督促回收工作並更新資料，如有最新流向情資，將第一時間前往稽查或抽驗，防止問題產品流入市面。