大逆轉！花蓮男「闖住宅割頸」無保請回爆恐慌　檢重開拘票逮人

▲花蓮謝姓男子精神狀態不穩，21日凌晨闖入住宅，持刀劃傷楊父頸部遭逮。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、莊智勝／花蓮報導

花蓮縣萬榮鄉21日凌晨傳出濺血案，警方調查，65歲的謝姓男子疑似精神狀態不穩，闖入另名楊姓女子住家廚房拿取菜刀，並在庭院追逐、企圖砍殺楊女；楊父聞聲衝出壓制謝嫌時，頸部不慎遭劃出4公分刀傷，險些喪命。事後謝嫌遭警方逮捕並依現行犯移送，未料檢方諭知無保請回，引發村民反彈聲浪；今(23日)上午案情出現逆轉，花檢重開拘票，並火速將謝嫌重新拘提帶回。

警方初步調查，謝嫌自稱案發前吃過精神藥物，導致精神狀態錯亂不佳，21日凌晨闖入楊女住處廚房，拿起菜刀就追著楊女往庭院跑。當下楊女嚇得狂奔，並放聲尖叫求救；楊父聞聲後立即衝出屋外，並與飛撲上前與謝嫌展開扭打，在奪刀過程中，楊父頸部左側不慎遭劃出一道4公分傷口，當場濺血，幸未劃破動脈，經送醫包紮後沒有大礙。

警方獲報後立即派遣優勢警力到場，火速將謝嫌壓制並帶回派出所偵辦，全案依嫌傷害、恐嚇及侵入住宅罪移送花蓮地檢署，且因謝嫌涉犯無差別侵入、傷害攻擊他人，致人員受傷，故警方還建議檢方聲請強制就醫或羈押，怎料21日檢方複訊後即諭知無保請回，受傷家屬得知後相當憤慨，直呼「難道要出人命才會重視嗎？」

由於謝嫌過去曾有傷害前科，因精神狀態不穩定，是村中頭痛人物，此次凌晨闖入民宅持刀傷人，村民得知他無保獲釋後掀起一陣恐慌；今(23日)上午案情出現逆轉，花檢針對謝嫌重新開立拘票，並於今早上午8時許將人逮回，移送地檢署偵辦。

主任檢察官表示，是否依照精神衛生法強制就醫的部份，目前還在調閱相關就醫紀錄，今日拘提到案後檢方將觀察其身心狀況，並進一步認定嚴重程度及再犯可能，再做出進一步處置。

▼花檢今早開立拘票，重新將謝嫌逮回。（圖／記者王兆麟翻攝）