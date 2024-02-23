特斯拉訂4000顆派「大型棄單」！　矽谷烘焙店老闆稱損失破50萬元

▲加州矽谷一家烘焙店的老闆抱怨，遭到特斯拉棄單4000顆派點，損失逾50萬新台幣。（圖左／路透；圖右／翻攝自Facebook）

記者張寧倢／編譯

美國加州矽谷一家烘焙店老闆抱怨，電動車全球巨擘特斯拉（Tesla）向他們店裡預訂了4000顆派點，為了在短時間內完成這筆大訂單，她不得不取消其他筆訂單，投入更多人力物力成本，但交貨前最後一刻卻被特斯拉通知取消訂購，因此虧損超過1.6萬美元（約新台幣50萬元）。特斯拉目前尚未證實此事。

根據紐約郵報報導，加州灣區聖荷西（San Jose）一家叫做The Giving Pies的烘焙派點店宣稱遭到特斯拉棄單，老闆拉塞塔里內拉（Voahangy Rasetarinera）解釋，她是在情人節當天接到特斯拉公司一名代表的訂單，對方說隔一周有紀念黑人歷史月（Black History Month）的活動，需要店家供應派點。

拉塞塔里內拉表示，自己發給特斯拉一份報價單，特斯拉的代表批准了報價，但是沒有付款。她說，她隔天向特斯拉詢問有關付款的問題，對方一方面道歉稱採購人員是新進員工，一方面又要求將訂單數量翻倍。

拉塞塔里內拉後來同意了增加供應量，不過如此一來，不僅她的所有員工必須長時間加班，她也必須取消其他訂單並購買更多原物料。然而，她沒料到的是，正當整間店全力趕工之際，她卻收到特斯拉代表傳來的訊息，內容寫道「不幸的是，聽起來我們的計畫將有變動，不再需要這次訂單。衷心感謝你們的支持，我很感激。」

▲烘焙店老闆宣稱，為了趕工製作特斯拉訂購的派點，不得不取消其他訂單，結果換來慘虧。（圖／翻攝自Facebook／Voahangy Rasetarinera、The Giving Pies）

拉塞塔里內拉表示，由於最後一刻才取消訂購，她的烘焙店因此損失超過1.6萬美元，「這種突如其來的轉變讓我震驚，意識到這對我的小小事業的影響程度。因為特斯拉的保證，我投入了時間、資源與精力，結果卻陷入困境。」

她說，當她試圖向特斯拉詢問棄單的事情時，對方只告知她這是高層所做出的決定，「試圖把責任推給高層管理人員，只會加重我的背叛感。對我而言，很顯然特斯拉的企業文化優先考慮的是方便性，而不是問責，無視於像我這種小企業主的生計。」

許多網友在紐約郵報報導下方留言，有人認為小店接到大筆訂單時，應該事先收取高額押金，如果沒有就只能「吞下去」。部分人為店家辯護，認為老闆可能是出於對特斯拉這種大公司的信任，加上很期待接到高額訂單才會有所疏忽。另外還有人認為，烘焙店根本無法確定訂購者真的是特斯拉員工，懷疑從頭到尾都是一場惡作劇。