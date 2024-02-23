獨／全校緊急廣播！家長帶武士刀到校　1500師生躲教室驚魂1.5hrs

▲警方接獲校方報案，到場將鄭男壓制逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者游瓊華、白珈陽／台中報導

台中市某國小1名鄭姓家長，懷疑就讀5年級的兒子遭霸凌，校方昨（22）日召開協調會時，竟帶著武士刀進入校園，據了解，校方得知鄭男疑似攜帶刀械後，緊急對全校52個班級、近1500名師生進行廣播，要求所有師生不要離開教室，以確保安全，1500師生全都躲在教室裡，驚恐度過恐怖的1.5小時。

據了解，全案起因是鄭男（32歲）的兒子20日下午放學時，前去接送的姑姑（鄭男胞妹）聽見孩子疑似遭到其他同學的言語譏諷，懷疑孩子在校被霸凌，便將此事告知鄭男，鄭男遂向校方要求查明，但校方調查後認為應是誤會，孩子本身也說明並無霸凌情事，昨日校方召開協調會議，請鄭男與其他4位家長到校參與。

據指出，鄭男認為校方未積極處理，竟帶武士刀以及一袋的高爾夫球桿參加會議，並在會中頻拍桌、叫囂，校方得知他攜帶刀械，立即向全校廣播不可出教室，時間約從上午10時30分至中午12時，全程約90分鐘。

校方並通報警方請求協助，鄭男看見警方到來，嚇得將武士刀丟棄緊鄰校園的排水溝，並蹲在地上，囂張氣焰全無；經學校工友將武士刀拾回，警方當場查獲武士刀、一袋高爾夫球桿，鑑識發現武士刀還沒開鋒，只能算是鈍器、不屬於危險物品。

▲警方鑑識發現鄭男的武士刀沒有開鋒，為鈍器、非屬危險物品。。（圖／記者白珈陽翻攝）

全校師生昨經歷驚魂的90分鐘，校方今日對家長發出安心文宣，並加強安全措施，內容包括向警方申請加強人力巡邏、非家長或非必須人員不得進入校園、加強警衛專業辨識能力；學校另安排心輔人員對當事班級進行宣導、安排相關人員實施心理減壓團體、成立個案長期輔導關懷等措施。

校方強調，正積極處理處理此次事件，感謝多方關心，盼所有家長與全體師生一起冷靜保持警覺，陪伴孩子，一起面對此事件帶來的衝擊。

另外，據悉鄭男並非兒子的主要照顧者，主要照顧者為孩子的奶奶，雖武士刀未開鋒，也向其他家長、老師道歉，但相關行為已造成其他師生心生畏懼，警方偵訊後依恐嚇和妨害自由罪嫌將他移送法辦