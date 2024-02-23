人行道騎車撞高中生！阿伯跳針嗆聲「警察到場秒變臉」網狂讚2人

▲阿伯將機車騎上人行道，撞到學生後不認有錯。截圖右下非正確時間點。（圖／翻攝WoWtchout）



記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄鳳山一名高中生日前徒步上學時，在人行道被一名男騎士擦撞肩膀。沒想到，騎士阿伯非但不道歉，還揚言要讓學生留下紀錄而無法申辦良民證，直到員警到場，騎士阿伯才變臉並道歉。網友看完影片後，紛紛大讚學生跟員警處理事情的態度跟觀念。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」分享1段行車紀錄畫面，該名學生20日上午8時許，配戴行車紀錄器行走於建國路二段的人行道前，遇到一名男騎士將車騎上人行道，打算停車買菜，然而騎士經過學生時後照鏡直接撞上學生。

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「人行道可以騎車嗎？」學生被撞後立刻開口詢問，騎士則說「我就停這裡啊，這是菜市場知道嗎？你學生嗎？」隨後拿起手機疑似要打電話給學校通報，「我撞到你？我擦到你啦」。接著，阿伯打算將機車停好，「我現在停這裡，關你什麼事？有撞到你嗎？證據在哪裡？」

▲▼阿伯不斷點出學生的身分，甚至嗆對方「囂張」。（圖／翻攝WoWtchout）



學生眼見對方不肯認錯，便拿起手機報警，等待員警到場處理。期間，男騎士打電話給親友，大罵學生囂張，要求對方到場助陣，也嗆學生報警會留下紀錄，未來找工作不能辦良民證，「你是學生，我跟你說我可以跟你耗，我要讓警察給你留個紀錄，我留紀錄無所謂啊，我退休了，不用工作啊，你沒有良民證你不用想找到好工作了，你很囂張啊」。

等待許久後警方到場，男員警了解來龍去脈後立刻對著阿伯說，「是你的錯啊，既然你都說這是人行道了，那就是不能騎車啊，人家講這樣沒錯啊，你跟人家道歉就好了啊，幹嘛要一直講什麼距離呢？難怪人家會氣憤，像他也沒受傷，你跟他道個歉不就沒事情了」。

期間，男騎士不斷想插嘴解釋「啊我…」、「啊不是」、「我…」、「因為我只是…」，讓員警瞬間傻眼地回「因為怎麼樣？錯就錯嘛，幹嘛一直說，學生只要一個道歉」，「還在說？我已經在替你處理事情了，你還一直說？你就說抱歉就好了，人家年輕人思維是正確的啊，人行道本來就是人在走的啊，你看他都有行車紀錄器」，而阿伯也開始說抱歉，並說自己不小心騎上人行道，最後在員警協調下才握手並說「不好意思」。

▲▼員警到場後，阿伯馬上改變說法跟態度。（圖／翻攝WoWtchout）



網友看完紛紛留言，「值得鼓勵的正義行為，但還是要注意自身安全」、「呵呵，阿伯跟警察抱不平，結果被打臉。就像影片警察說的，你跟人家道歉一下就好了，何必自己搞成這樣子」、「人性就是放不下自尊時，不管事情對錯都優先反駁，無法客觀正視自己的所作所為。每次看到這個都要時時警惕自己，深怕變成這樣的大人」、「很棒的結局欸，超怕遇到有警察跟阿伯同年紀因此站對方邊，最後對學生說：不要跟老人計較啦」。

此外，網友也大讚學生跟員警，「這才是好學生，未來需要這種大人」、「這就是為啥要有適當公權力存在的理由」、「連警察先生都搖頭快翻白眼了」、「太佩服了，我像你這年紀時，絕沒有你這法治觀念，現在的孩子真不簡單」、「從頭到尾邏輯清晰，給推，學生跟警察都超帥」、「我也漸漸邁入中年了，看到那麼年輕有為的學生，真的想謝謝他。台灣的教育沒有失敗，失敗的是做錯事不承認錯誤的破腦老人」、「這位學生觀念正確處理事情也沉穩，反觀另一位一下騙、一下威脅，公權力都來了還有臉狡辯，真不知道誰才是長輩了」。

事後，該名學生也表示，他的鏡頭出現問題，因此影片顯示的時間有誤，「我走在人行道這個阿伯撞到我還不認錯，說要讓我丟臉讓我留案底，死不認錯到最後警察來被警察罵。先道歉，我應該說行車糾紛而不是車禍，浪費警力了」。