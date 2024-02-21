士檢運用社勞人力推動「弘愛獻愛心」專案　助弱勢彰顯柔性司法

▲士林地檢署動員具有水電等技能社勞人赴弘愛服務中心進行維修、整理復健器材以及環境清消工作 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

愛的循環和流動！士林地檢署檢察長顏迺偉得知轄區「弘愛服務中心」專責智能障礙者日常起居等，長期因人力不足暫緩整頓計畫，請觀護人於今（21日）動員具有油漆、泥作、水店等專長10餘名社勞人，前往提供打掃、補土粉刷，讓中心帶來換然一新的活動空間，更在過程中傳遞了社勞人正向的力量，也彰顯了柔性司法的意義。

為持續貫徹法務部深化司法保護政策，士檢積極執行易服社會勞動，包括過去協助風災重建工作或社區環境重整等專案，已創造許多公益性的產值回饋鄉里，有鑑於此，檢察長顏迺偉特別推動「弘愛獻愛心--家園清潔又溫馨」專案，於21日動員具有油漆、泥作、水電專長等10餘名社勞人，前往位於北市社區的「弘愛服務中心」提供協助。

▲社勞人協助弘愛服務中心進行水電維修、整理復健器材以及環境清消工作。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在地檢署與觀護人齊心協助下，藉由具有水電、泥作、油漆、工程等專長的社勞人，在機構進行角落污穢清掃、補土粉刷數面發霉潮濕牆面及清潔天花板風扇、空調排風口等工作，不僅為中心帶來煥然一新的活動空間，更在過程中傳遞了社勞人正向的力量，讓被照護者感受到他們的溫情照顧，彰顯了柔性司法的意義，也讓弘愛服務中心陳節如感謝不已。