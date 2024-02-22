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社會 社會焦點 保障人權

男偷98張刮刮樂硬塞褲！「下面凸凸」露餡...阿伯氣喊：關起來

記者黃宥寧／台北報導

新北市鄧姓男子大年初三赴北市關渡宮走春拜拜，期間東張西望，鎖定1名買完98張刮刮樂的阿伯，並趁隙全摸走落跑，目睹行竊過程的熱心民眾告知阿伯，阿伯著急向警方求助。所幸，員警從人潮中見矮小男子「衣褲不自然膨脹」上前詢問，他才坦承偷竊，警詢後依竊盜罪移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新北市50歲鄧姓男子大年初三赴關渡宮走春拜拜，心生歹念竊取民眾剛購買完的98張刮刮樂藏褲腰帶上。（圖／記者黃宥寧翻攝）

50歲鄧男，本月12日（大年初三）下午到關渡宮參拜走春，期間晃來晃去，突瞄見1名阿伯在流動攤販購買98張200元面額刮刮樂後，就放置在攤子上並逛其他攤販商品，趁隙全摸走藏腰褲帶上。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲鄧男將行竊的刮刮樂全藏在褲腰帶上。（圖／記者黃宥寧翻攝）

目睹行竊的熱心民眾，上前告訴阿伯「你好像有東西被拿走」，他才反應過來價值近2萬元的刮刮樂不見了，立刻跑去跟正在執行交通疏導勤務的警員求助。

石牌派出所員警陪阿伯在熙來攘往街上尋找小偷，好眼力的員警，見人潮中1名個子不高的男子褲襠鼓鼓的，不太自然，似乎藏了東西，火速上前盤查，鄧男見事跡敗露，沒有反抗，乖乖地從褲子裡慢慢掏出刮刮樂，阿伯見狀冷笑喊：「這要給他關才會怕。」

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲阿伯買98張200元面額的刮刮樂遭竊走，所幸失而復得。（示意圖／記者黃宥寧翻攝）

據了解，有竊盜前科的鄧男並非無業，疑趁春節期間人潮多，才會在大街上尋找目標下手行竊，警詢後也依竊盜罪移送士林地檢署偵辦。

對此，石牌派出所所長洪偉庭呼籲，民眾前往人潮擁擠之公共場所或觀光景點時，應注意隨身攜帶之物品，避免遭宵小覬覦。

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