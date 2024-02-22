快訊／海陸新訓中心丟槍「買玩具槍充數」　監察院糾正海軍司令部

▲監察院。（ETtoday資料照）



記者杜冠霖／台北報導

海軍陸戰隊新訓中心遺失手槍，指揮官卻默許所屬營長、連長共謀以仿真模型槍偽充真槍，陸戰隊所屬單位械彈管理、領用及清點程序均違反相關規定，紀律渙散；監察院今（22日）通過監察委員王美玉、賴鼎銘及郭文東提案，糾正海軍司令部。

海軍教準部陸戰隊新訓中心第2營於2022年3月5日至18日期間辦理新式教育召集，卻於同年2月7日至3月4日執行該次教育召集任務整備期間不慎遺失一把45手槍。

指揮官潘東昇為隱匿案情，默許所屬營長林家葳及其他4位連長共謀集資購買仿真模型槍偽充真槍混儲於械庫中，均未向上呈報，另陸戰隊99旅亦發生遺失T91步槍槍機2支事件。

監察院已於今年2月6日彈劾指揮官潘東昇上校及第2營營長林家葳中校，移送懲戒法院審理，22日監察院再就本案相關缺失，通過監察委員王美玉、賴鼎銘及郭文東提案，糾正海軍司令部。

監察委員指出，海軍教準部陸戰隊新訓中心遺失1把點45手槍，相關人員均隱匿未向上呈報，指揮官潘東昇甚至默許所屬第2營營長林家葳及4位連長上下勾結討論後，以集資購買仿真模型槍偽充真槍魚目混珠混儲於械庫。

監委表示，第2營營長歷經主管交接、清點，新任營長雖發現槍枝有異向上回報，卻遭潘東昇斥責，僅在清冊註記槍枝有異，未送鑑定亦未向更上一級呈報，違失情節重大，海軍司令部未能落實督導，肇致本案發生，確有疏失。

監察委員王美玉、賴鼎銘及郭文東強調，海軍教準部陸戰新訓中心及陸戰隊99旅因械彈庫房鑰匙管理及領用、人員進出登記管制、軍械安全鑰匙違反規定長期由一人保管、械彈領用與歸還清點、人員交接械彈清點及發生槍械零件遺失處理回報均有嚴重缺失。

監委點出，不僅未建置警監系統，亦未依規定保存監視器檔案，包括教育召集時設置臨時槍械庫房等，均與國軍現行械彈爆材管理相關規定有悖，械彈管理便宜行事、紀律渙散。海軍司令部未能善盡監督職責，精進官兵訓練，肇致槍械遺失事件發生，均核有違失，糾正海軍司令部。

三位監察委員調查報告中亦指出，海軍教準部陸戰新訓中心發現遺失1把點45手槍後，上下層級沆瀣一氣，共謀隱匿案情，未能落實一級監督一級，且各通報系統亦均未向上陳報。本案監督及通報系統運作全部噤聲、失靈，未能發揮作用，肇生本案弊端發生，海軍司令部實應深切檢討改進。

監院報告也補充，陸戰隊99旅吳姓士官遺失T91步槍槍機，卻能趁在場清點幹部不注意時以替換、借用槍機矇騙方式，通過歷次槍械特別清點及主官交接清點，顯見基層連隊訓練鬆散，主官械彈實務交接及裝備檢查常流於形式，海軍司令部應予檢討改進。