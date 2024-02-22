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集集分局勇警摸黑徒手移除鐵道倒木　獲評為民服務績優人員

▲小犬颱風橫掃路樹倒臥鐵軌，集集分局勇警吳季泓迅速解危恢復安全。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲小犬颱風橫掃路樹倒臥鐵軌，集集分局勇警吳季泓迅速解危恢復安全。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警察局辦理112年第4期（10至12月）受理民眾報案服務態度績優人員遴選，南投分局警員李宥鋐、集集分局警員吳季泓等2人表現優異，獲評選為為民服務績優人員。

縣警局指出，李宥鋐在去年10月6日早上執行巡邏勤務，獲報有一名男子坐於南崗大橋上、疑欲跳橋自殺，遂立即到場處理；李宥鋐經查發現該名男子疑有情緒困擾，且用額頭碰撞護欄自傷，於是耐心勸說開導，讓男子情緒趨緩後立即與精神醫療緊急處置專線聯繫評估，再經與其妻聯繫後同意強制就醫，最後會同消防隊救護車強制戒護至衛福部南投醫院治療；家屬對他積極關懷協助，挽救寶貴性命之舉深表感激。

縣警局肯定李宥鋐對為民服務工作不遺餘力，更已連續2期當選「警察局級」績優人員，將提報至內政部警政署參加全國績優人員遴選。

▲南投分局員警李宥鋐予連續2期獲評選為「警察局級」績優人員。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲南投分局員警李宥鋐予連續2期獲評選為「警察局級」績優人員。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

吳季泓則在去年小犬颱風來襲前的10月4日晚上6時30分接獲集集鎮民代表通知，稱台鐵集集支線45K處有樹木倒塌、影響鐵道；吳季泓先至集集火車站欲通知站方先行停駛，但受委託經營的鎮公所站方人員已下班，且相關電話均忙線中，卻赫然發現列車時刻表顯示於6時48分將有一班列車行經該處，隨即鳴笛驅車趕赴現場，另請報案人先按下平交道緊急按鈕。

吳季泓於6時40分抵達現場，馬上告知台鐵二水站相關狀況、協調停駛該班次列車，並加強照明警示、嘗試將倒塌之樹幹先行移置旁邊，報案人亦協助撿拾鐵軌上散落之樹枝等雜物；經警民合作，終將倒塌之樹木及樹枝清除，確認鐵道安全後，始通知台鐵恢復列車通行，避免火車發生出軌意外。

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