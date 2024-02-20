勸路倒男就醫「還幫付車錢」　南投正妹警獲選為民服務績優人員

▲中興警分局胡嘉慧分獲選「分局級」為民服務績優人員。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警察局辦理112年第4期（10至12月）受理民眾報案服務態度績優人員遴選，中興分局府西派出所警員陳弘霖、永清派出所警員胡嘉慧因為民服務表現良好，分別獲評選為「分局級」為民服務績優人員。

中興警分局指出，去年10月10日茶博會期間，家住台中市的婦人帶著2歲兒子慕名而來，小男童卻與母親走散，被路人發現在中興兒童樂園中獨自徘徊、東張西望彷彿在找媽媽；警員陳弘霖獲報立即前往安撫男童情緒，待孩童冷靜後再帶回派出所安置，並請茶博服務台工作人員協助通報廣播，女警同時林卉筑準備餅乾、飲料讓男童食用，陪他聊天，充當臨時保姆予以照料。

▲中興警分局陳弘霖獲選「分局級」為民服務績優人員。（圖／記者高堂堯翻攝）

男童的母親聽見廣播後急奔派出所，見到男童無恙後才放下心中大石，表示逛完茶博會場後就帶兒子到周邊公園使用遊樂設施，未料孩子突然不見人影，心焦如焚，非常感謝警方協助、再三道謝。

另於去年10月11日，有一名林姓男子倒臥內轆橋旁，員警獲報到場，林男表示整天都未進食，但不需要就醫，員警遂護送其返家並，至超商購買飲品及食物供其果腹，但警方細心察覺他身體狀況不好且一人獨居，擔心若昏迷無人協助，進而聯繫消防隊到場，實施血壓及血糖測試後果然發現血糖數值低到36mg/dL、恐有昏迷甚至生命危險。

林男經員警勸說終於同意就醫，胡嘉慧更自掏腰包、提供他返家車資，並囑咐他不要將錢拿去買酒，成功避免林男因血糖過低而危及生命安全。