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黑狗沒牽繩突衝出！妹子騎車重摔全身傷　飼主給1千嗆：不要計較

一名女子騎車被突然竄出的狗給嚇到摔車，全身傷痕累累。（圖／翻攝自Dcard）

▲女子騎車被突然竄出的狗給嚇到摔車，全身傷痕累累。（圖／翻攝自Dcard）

圖文／CTWANT

飼主帶狗狗出門，應該牽繩以免發生意外。一名女子晚上下班騎車，被突然跑出來的狗給嚇到，當下緊急煞車，結果摔到地上全身傷，豈料飼主把錯全怪在她身上，讓她氣到想哭。

原PO在《Dcard》討論區提到，前幾天晚上下班騎車準備回家，當時路上沒什麼車，原本騎得很順，旁邊樹叢卻突然竄出一隻大黑狗，導致她閃避不及，緊急煞車重摔在地，整個人痛到站不起來，而狗狗一直朝她狂吠。不久狗主人出現，沒有關心她的傷勢，而是責備：「妳差點撞到我的狗，妳知道嗎？」更聲稱狗本來就會亂跑，不需要牽繩，要她別跟一隻狗計較，「牠又不懂事，啊妳幹嘛這麼小氣！」

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原PO當下報警叫救護車，狗主人則不斷碎念「幹嘛那麼計較」，等到她被送到急診室，縫完傷口躺在病床時，對方前來探望，卻說風涼話：「妳看起來沒怎麼樣，啊這個給妳，妳不要計較吼！」接著拿出一張千元大鈔，但她認為這件事需要調解，豈料狗主人突然爆氣，大吼：「妳一個X子一直跟狗計較，也給妳錢了，幹嘛把事情鬧這麼大！啊妳晚上這麼暗還騎什麼車，啊妳也就小擦傷而已啊，又沒有很嚴重！」

飼主給了1000元打發，要原PO不要計較。（圖／翻攝自Dcard）

▲飼主給了1000元打發，要原PO不要計較。（圖／翻攝自Dcard）

原PO坦言，直到現在她還是很憤怒，現在只能躺在家養病，傷口痛到睡不著，雙手裹滿了紗布、雙腳嚴重破皮，大面積的皮被削掉，下巴縫了5針，吃東西就會痛，指甲也斷了3片。想到未來會留下疤痕，工作還沒做完，就感到悲從中來，而且好幾天沒辦法洗澡，讓她又生氣又難過。

經歷曝光後，網友紛紛留言砲轟：「這樣的傷還敢只用一千塊了事…不要放過他啦！連那個道歉的心都沒有」、「別放過他！太過份了！告他妨害名譽」、「傷口這麼嚴重，狗主人還這種嘴臉，完全沒誠意，支持提告」、「告死他，就是有這種爛主人，智商低到連牽繩都不會用」。

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