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日本「開放女性參加」裸祭登場！爭相搶奪撫摸神男　激情畫面曝光

▲▼日本愛知縣稻澤市尾張大國靈神社22日舉行「裸祭」，裸男爭相恐後撫摸神男、將神男送進樓門。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本愛知縣稻澤市尾張大國靈神社22日舉行「裸祭」，裸男爭相恐後撫摸神男、將神男送進樓門。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者羅翊宬／編譯

日本愛知縣稻澤市的尾張大國靈神社（國府宮神社），每逢新年總會聚集成千上萬男子穿丁字褲，參加號稱「三大奇祭」之一的裸祭，今年更是歷經新冠疫情後睽違4年正常舉行，且打破過去1250年紀錄開放女性參加，裸男們簇擁著被選為神男的男子進入儺追殿，過程中撫摸神男，象徵傳遞自身厄運，就連搞笑模仿藝人JP也有參加。

根據日媒CBC電視、中日新聞，位於愛知縣稻澤市的尾張大國靈神社今（22）日舉行一年一度的「國府宮裸祭」，雖然有著1000年以上歷史的傳統祭典今年開始秉持著男女平等的精神，首度開放女性參加，但是考量到女性們的人身安全，還是將女性與男性所參加的祭典時間分為上、下午。

▲▼日本愛知縣稻澤市尾張大國靈神社22日舉行「裸祭」，裸男爭相恐後撫摸神男、將神男送進樓門。（圖／達志影像／美聯社）

當地女性團體「緣友會」曾召開記者會，表示打算參加今年2月22日舉行的裸祭，為全家祈福。在今日的祭典中，緣友會約100名女性身著紫色的法被（日式短外衣）、露出雙腿，將綁上祈願除厄布的竹子獻給神社。

緣友會36歲的副會長鈴木彩加露出興奮的神情，表示她從小就在父親身旁親眼目睹父親參加祭典，小時候總是羨慕身為男性的父親能夠參加裸祭，如今終於能夠實現願望，將大家的念想與願望奉納給神社。

至於由男性參加的「國府宮裸祭」重頭戲，則是在下午舉行。報導指出，今年獲封選為「神男」的裸男，為來自愛知縣長久手市的37歲大桑佑起，他在當地從事機車販賣與維修，從小學5年級至今20多年，參加過10多次的裸祭，因此他相當瞭解神男被眾多裸男撫摸、送進儺追殿過程中的艱辛。

▲▼日本愛知縣稻澤市當地女性團體「緣友會」派出100人首度參加神社裸祭。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本愛知縣稻澤市當地女性團體「緣友會」派出100人首度參加神社裸祭。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼日本愛知縣稻澤市當地女性團體「緣友會」派出100人首度參加神社裸祭。（圖／達志影像／美聯社）

據悉，裸祭主要用來祈求豐收、繁榮，通常在每年2月（農曆新年1月）舉行，參加活動的男性裸露上半身、身穿類似白色丁字褲的褌，腳上則穿名為足袋（たび）的白色襪子，他們從下午3時開始進行裸祭儀式，必須組成隊伍扛起大型竹竿「儺追笹」，將之送進拜殿，從神社鳥居一路經過參道，進入神社樓門，展現過人的勇猛。

至於被抽選為「神男」的裸男，則必須從頭到腳被剃光毛髮，由於儺追殿前擠滿等著爭相搶奪撫摸神男、將厄運傳遞給神男的裸男，也因此神男最後一定會被眾多男性簇擁著送進儺追殿。

►破1250年紀錄！日本「裸祭」破天荒　首度同意讓女性參加

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