彰化「多多龍」爆紅！228再送1000個親子版...終極隱藏版曝光

▲終極隱藏版多多龍親子小提燈將於228限量發送。（圖／彰化縣政府提供）

記者唐詠絮／彰化報導

萌翻了！彰化縣政府自從「月影燈季」發放超過2千個粉綠色多多龍小提燈後，接著又發送粉色及水藍色，可愛的造型造成民眾瘋搶，縣府預告將在2月24日元宵節舉辦猜燈謎活動時，免費發送2000個小提燈，至於終極隱藏的橘色親子版，也將於228發送，想收集全套的民眾千萬不要錯過這個難得的機會。

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▲彰化多多龍小提燈爆紅。（圖／彰化縣政府提供）

為了搶多多龍小提燈，民眾卯足了勁紛紛提早到現場排隊，從八卦山上排到山下，人龍綿延超過3千人，也有民眾將免費發送的多多龍小提燈放上蝦皮拍賣，一個小提燈價錢從950元到1500元都有，甚至還有民眾po出整組，喊價到5200元。

縣府城觀處說，燈會期間有許多民眾反應，沒有拿到小提燈，為感謝大家對多多龍提燈的支持，將在2月24日元宵節舉辦猜燈謎活動，免費發送2000個小提燈，只要猜對燈謎，還會有機會得到縣長媽媽加贈藍色或粉紅色限定版。

除此之外，將於2月28日大佛綠色森呼吸活動、及3月2日嬉濱海豚公園啟用活動，發送紫色SUP槳版的多多龍，讓今年的月影燈季畫上完美的句點，也同時提醒民眾，畢竟宣導品是免費贈送，希望能自己使用或送給有需要的人，不要上網兜售。