未戴絕緣手套釀意外！30歲男遭電擊插管搶命　台電恐遭開罰　　

記者唐詠絮／彰化報導

台電彰化營業處，一名年約30歲紀姓男員工，上午在和美鎮東發路加裝線路開關時，遭到電擊，當場失去呼吸心跳，經和美消防分隊救護人員緊急救回恢復心跳，經送醫急救後，意識仍模糊，目前已住院插管治療，紀男發生電擊憾事後，同仁紛紛為他加油，希望他盡快恢復健康。

▲台電人員在執行高空作業遭電擊送醫急救。（圖／民眾提供）

台電表示，紀男上午在執行加裝線路開關作業時，疑似碰觸到電源線，遭6.9KV高壓電弧灼傷，雙手受有3度1%燒燙傷，失去生命徵象，同仁見狀，立即將他救到地面，等待消防救護人員救援。

▲台電人員遭電擊，救護人員搶救。（圖／記者唐詠絮翻攝）

勞動部林姓檢查員到場了解，經初步調查為紀男在處理熔絲鏈開關時，發現身上防護具脫落，手上未戴上絕緣手套，去穿保護套發生觸電意外，台電恐被依違反職安法開罰3至30萬。

經查，紀男未婚，在台電彰化區營業處彰化市巡課工作，於2017年2月22日升任正式員工，工作至今長達7年時間，對於巡修工作已累積相當的資歷，上午一切如常，卻被電擊傷，令同仁相當不捨，希望他能盡快回到崗位上班。

彰化基督教醫院表示，紀男目前意識不清，先插管治療，經消防救護人員急救後心跳已恢復正常，不過意識仍不清，在燒燙傷病房住院治療中。