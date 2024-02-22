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糖鐵國家綠道台南段自行車道優化啟用　黃偉哲：體驗糖業新文化

▲「糖鐵國家綠道-台南段(岸內–新營–烏樹林糖廠)」自行車道優化工程近日完工，總長度16.8公里，由市長黃偉哲主持啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「糖鐵國家綠道-台南段(岸內–新營–烏樹林糖廠)」自行車道優化工程近日完工，總長度16.8公里，由市長黃偉哲主持啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「糖鐵國家綠道台南段(岸內–新營–烏樹林糖廠)」自行車道優化工程完工，工程範圍從岸內糖廠至烏樹林糖廠間，總長度16.8公里，22日上午由市長黃偉哲主持啟用典禮，除提供給遊客及居民更舒適的遊憩及休閒的自行車騎乘環境，同時可結合日前復駛的台糖勝利號五分車，讓體驗糖業文化的方式有新的選擇。

市長黃偉哲表示，YouBike引進溪北並廣設站點之後，成長最快的就是大新營地區，在獲得許多市民肯定之餘，沿線也設YouBike站點，讓民眾在飽覽溪北小鎮風光之餘，也能樂享美麗的景致與豐厚的人情。

▲「糖鐵國家綠道-台南段(岸內–新營–烏樹林糖廠)」自行車道優化工程近日完工，總長度16.8公里，由市長黃偉哲主持啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，這次月津港燈節及新營波光節造成很大的轟動，非常適合進一步開發周邊觀光資源，糖鐵自行車道可以更優化成為旅遊新路線，未來市府也將與交通部等單位有更多的合作，讓民眾多一個節能減碳休閒旅遊的新選擇。

今天的完工啟用典禮，包括市議會蔡育輝、沈家鳳、李宗翰、陳秋宏、王宣貿等議員均到場參與，典禮結束後，黃偉哲市長也特別騎上自行車，與貴賓們共同體驗騎單車輕鬆旅遊的樂趣。

▲「糖鐵國家綠道-台南段(岸內–新營–烏樹林糖廠)」自行車道優化工程近日完工，總長度16.8公里，由市長黃偉哲主持啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局說明，為了配合國家推動「國家綠道系統串聯計畫」政策，台南市積極爭取經費辦理「台南岸內－新營－烏樹林糖廠糖業歷史國家綠道系統串聯計畫」，這條串聯岸內、新營、烏樹林糖廠的自行車道，從99年起就開始規劃、分期建設，陸續完成後交由地方區公所管理維護，到今天優化工程完工啟用，歷經了10多年，由中央與市府團隊的合作，營造了更優質的自行車騎乘空間。

這條糖鐵自行車道，串聯了鹽水岸內、新營、後壁烏樹林三個糖廠，推薦外來的遊客可以利用台鐵在新營火車站下車，出站後利用去年啟用剛好營運滿周年的YouBike，悠閒的在糖鐵沿線暢遊，在新營糖廠中興站附近的南光中學歸還YouBike，再步行到新營糖廠中興站轉乘113年2月3日復駛的台糖勝利號，經由糖鐵學甲線往火燒店站，來趟另類的三鐵之旅。

▲「糖鐵國家綠道-台南段(岸內–新營–烏樹林糖廠)」自行車道優化工程近日完工，總長度16.8公里，由市長黃偉哲主持啟用典禮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

交通局表示，營運即將滿周年的公共自行車全市共計有396站，使用人次也突破300萬人次，糖鐵自行車道附近的公共自行車站在鹽水區有觀光美食城、南門路停車場及公三停車場等3站，在新營區有新營火車站、長勝營區(建業路)、南光高中及南梓實驗小學等4處站點，希望大家多多使用。

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