男狂流鼻血嘴唇莫名腫起來　醫從他鼻子「吸出150隻活蟲」超震撼

▲醫生在男子鼻中吸出活蟲。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國佛州一名曾罹癌男子因為臉部感覺腫脹前往醫院就醫，醫生檢查發現，竟然有數十隻蟲子跑進鼻子和竇腔裡面，才會造成他臉部發炎，使用儀器一口氣吸出150隻活蟲，畫面十分嚇人。

美國當地媒體報導，這名男患者近來因為臉部發炎腫脹，前往傑克遜維爾(Jacksonville)當地一間醫院接受治療。男子表示，他從10月開始就覺得不太舒服，直到本月9日臉部和嘴唇開始變得腫脹，才決定就醫，「我一天到晚在流鼻血，我只要一起身就流鼻血，後來臉和嘴唇腫起來，我幾乎無法說話，整張臉感覺像火燒」。

醫生卡爾森(David Carlson)檢查發現，有多隻活蟲在男子的鼻腔內進食、排泄與活動，才會導致男子出現發炎症狀，「那些蟲子雖然大小不一，但是大的居然快和手指頭差不多大，裡面還有許多幼蟲竄動」。

卡爾森使用儀器試圖吸出患者鼻中活蟲時，由於數量太多，機器一度還塞住，後來使用吸力更強的儀器才終於清除。

男患者表示，他30年前罹患神經母細胞瘤，曾進行手術切除鼻中的癌細胞，使得免疫系統受損，他也不清楚自己為何會感染活蟲，懷疑可能是處理生魚時沒做好衛生處理。

卡爾森表示，他在耳鼻喉科任職長達20多年，也沒遇過這麼罕見的案例，懷疑男患者可能是感染蠅蛆病(Nasal Myiasis)，不過他也提醒民眾不用過度驚慌，通常一般人的免疫系統足夠強大，可以殺死進入體內的寄生蟲，但免疫系統較差的人則要多加小心。