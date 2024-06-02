經濟艙睡好覺「3大秘訣」揭曉　專家：座位最重要

▲專家表示，選擇合適座位是在經濟艙舒適睡眠休息的最重要一步。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

許多人出國旅行會選擇購買飛機經濟艙座位。航空專家沃許（Sean Walsh）透露，其實經濟艙旅客也能在飛行途中睡個好覺，這包括3大訣竅，分別是選擇合適座位、穿著舒適、別在用餐時間睡覺。

1.選擇合適座位

沃許向新聞週刊（Newsweek）透露，選擇合適座位是在經濟艙舒適睡眠休息的最重要一步，對大多數的人來說，靠窗座位通常是最好的，除了能倚靠睡覺，還能控制遮光板，或是可以選擇經濟艙後排座位，這裡人流較少，更加安靜、也有足夠空間，可能會更容易入睡。若手頭上有些預算，可以在搭乘長途航班時付費選位，就能提前預訂想要的座位。

2.穿著舒適

一般來說，舒適寬鬆的服裝能夠讓人感到放鬆，且行動更加自如，這也會讓旅客在飛機上更容易入睡。沃許說，穿著寬鬆透氣的衣物還能降低長途飛行期間出現血栓的風險。

3.別在用餐時間睡覺

沃許表示，除了自身穿著、座位與隨身攜帶的物品，旅客若是想要享受安靜休息，也要聰明選擇睡覺的時間，像是避開在用餐時間休息；對部分的人來說，不在飛機上用餐能夠更加容易入睡、睡得更久，「若要讓這種方法奏效，那一定要在登機之前就吃飽，以免飛機飛到一半就被餓醒。」