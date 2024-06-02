獨／乩身走陣昏迷亡！台中宮廟2神尊代言人　首站有發駕無異狀

記者許權毅／台中報導

台中市某宮廟昨日前往嘉義縣梅山玉虛宮進香時，一名40歲李姓乩童不明原因倒下，經救護人員CPR、AED搶救仍宣告不治。該宮廟宮主今日被詢問時表示，李姓乩身是李府王爺、玄天上帝乩身，昨日到玉虛宮是第二站，第一站在台南時同樣有「發乩（發駕）」，但沒有異狀。

▲台中某宮廟李姓乩身昨日有神明降駕時突然倒地，送醫不治。（圖／記者翁伊森翻攝）



據了解，該宮廟位在台中市大里區一處小巷弄，並非大型廟宇，屬於設立在民宅內的地方型宮廟。昨（1）日，該宮廟前往台南麻豆、嘉義梅山、雲林斗六等地「南巡進香」，一大早6點半就準時出發，第一站則到行程最南端、台南，再一路北上返回台中。

《ETtoday新聞雲》致電該宮廟，宮主坦言乩身昏迷死亡案件是進香時發生。該名李姓乩身平時有李府王爺、玄天上帝會降駕，是宮廟、某神明會的乩身，事發當下並不曉得是哪位神尊降身，李姓乩身在台南時也有發乩，但是過程中沒有異狀，自己則沒有目睹事發過程。

▲▼該名李姓乩身昨日在進香第二站突然倒地昏迷，送醫不治。（圖／記者翁伊森翻攝）



昨日12時許，進香團抵達嘉義梅山玉虛宮後，李姓乩身同樣有神明降身，卻突然正面朝下倒地，經急救仍無反應，到院前無呼吸心跳，被送往大林慈濟醫院後仍宣告不治。至於李姓乩身平時有無身體疾病？該名宮主則稱不清楚，記者進一步追問時，則稱「忙碌中」隨即掛斷電話。

嘉義警方表示，40歲李姓男子為廟會乩童，於進香進行中，突因不明原因突然倒下，上前呼叫均沒有回應，竹崎分局梅山所同行到場先行操作CPR及AED，救護人員到場後接手，後續送往嘉義大林慈濟急救無效，宣告不治，今日相驗解剖後才能釐清死因。