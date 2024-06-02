台南女私處除毛「下體被PO在IG」！怒告美容師結果出爐

▲女子到工作室除體毛，結果下體被PO在工作室的IG上。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台南一名女子小晴（化名）先前到某工作室除毛，期間同意工作室負責人陳女拍照，讓她可以觀看除毛前後的對比，沒想到私處照片竟因此遭陳女發到工作室Instagram（下稱IG）帳號上，氣得她一狀告上法院。台南地院簡易庭審理後，判陳女2月有期徒刑，陳女上訴被駁回、全案確定。

根據判決書內容，小晴2023年3月間，前往位在台南的一間個人工作室，做私密處除毛的課程，並且同意負責人陳女拍照，讓她可以看見除毛前後的對比。

後來小晴瀏覽店家的IG帳號，發現了自己的私處照片被PO上網。由於剛開始只是限時動態，小晴以為24小時就會刪除，因此不以為意，直到2023年6月間被同事告知，才知道自己的私處照片被放在精選動態（可供觀眾、粉絲隨時回顧的動態欄）當中，甚至連她休息的畫面都被放上去。

▲女子到工作室除體毛，結果下體被PO在工作室的IG上。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小晴對此相當憤怒，立即向店家反映，並且委任律師，與陳女洽談和解。不過，由於和解過程不斷受到拖延，小晴最後決定一狀告上法院。

對此，工作室的陳女沒有否認上傳私處照片，但聲稱是有徵得小晴同意，才將照片上傳。台南地院簡易庭審理後，則不採信陳女的說法，依照無故散布他人性影像罪，判處2個月有期徒刑。

陳女對此不服、提起上訴，不過台南地院法官勘驗雙方的對話，發現小晴有質疑「你沒有經過我的同意就放在你的版面」、「你要PO至少要經過我本人同意不是嗎」、「你什麼都沒有問」、「你還放在你的版面3個多月」等話語，陳女則致歉稱「我真的很抱歉，沒先經過你同意，我已經刪除了」，認定陳女未經同意就將照片貼出，因此駁回陳女的上訴，全案確定。