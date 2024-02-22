苗栗鐵路廊道自行車道深夜沒路燈　高中生撞車阻「仆街」破相

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣一名高中生日前深夜在苗栗市台鐵鐵路東側的自行車道騎自行車，行經苗栗火車站附近，因路燈沒亮、視線不佳撞上鐵製車阻而發生「仆街」意外。騎士將事發過程在臉書「苗栗大小事」分享，對此，苗栗縣政府水利城鄉處表示，會在前方設立告示牌，強調晚間10點以後沒有路燈，請用路人小心通過。



▲苗栗縣一名高中生深夜在苗栗市「鐵道綠廊」自行車道，因沒路燈撞上鐵製車阻而發生「仆街」意外。（圖／記者蔡文淵翻攝）

2月17日晚間10點多3名高中生結伴騎自行車，經台鐵鐵道旁的自行車道由南往北騎行，發現整條自行車道竟然沒有路燈，快到苗栗火車站時，其中一名騎士突然撞上障礙物摔倒，同伴打開手機照明發現是撞上鐵管製的ㄇ型路障，仆街的騎士還好只有臉部擦挫傷，自嘲「破相」，並無大礙，他把意外過程在地方臉書社團分享，希望相關單位重視這個問題。

據了解，發生騎士「仆街」意外的自行車道是苗栗縣政府沿鐵路打造的「鐵道綠廊」自行車道，從苗栗火車站為起點，直抵貓裏山公園至功維敘隧道口，全長約2公里，整體工程於2021年元月完工。「鐵道綠廊」自行車道啟用以來，除方便造訪苗栗遊客，於苗栗火車站租賃YouBike騎乘前往功維敘隧道遊玩之外，也提供民眾一處自行車、散步慢跑的活動空間。

苗栗縣政府水利處處長楊明鐃表示，「鐵道綠廊」自行車道入口處的車阻，是為了防範汽、機車輛進入，以維護自行車騎士與行人安全。因「鐵道綠廊」緊鄰鐵路，因應台鐵公司要求，自行車道的路燈開放時間為下午5點至晚間10點，會在前方設立告示牌，強調晚間10點以後沒有路燈，提醒用路人小心通過。