苗栗媽訪友「5歲女獨留車內」　女童哭喊路人報警助脫困

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市一名31歲余姓媽媽年初一晚上載5歲女兒外出訪友，下車時見女兒在熟睡，將女兒獨自留置車內，女兒睡醒不見媽媽，在車內哭喊，警方接獲路人報案立即前往，一邊安撫一邊引導女童開啟車門，女童媽媽隨後到場，警方依交通法規開單告發，余女被罰3000元罰鍰，還要上4小時的道路交通安全講習。

▲警方隔著車窗引導女童從車內開啟門鎖，順利把女童帶出。（圖／記者蔡文淵翻攝）

苗栗分局表示，2月10日(大年初一)晚上10點多接獲民眾報案，苗栗市中正路邊有一部自小客車內傳出小女孩哭喊聲，轄區南苗派出所副所長洪斌源、警員戴靖原到場後發現，路邊一輛自小客車內，一名約5歲女童在哭喊找媽媽，員警隨即安撫女孩，一邊比手畫腳地引導女童開啟門鎖，最後順利將車門開啟把女童帶出，並循線聯繫到女童母親。

警方調查，31歲余女開車載5歲女兒，去苗栗市南苗市區訪友，因見女兒在車上熟睡，遂將女兒獨自留置車內，逕自下車去訪友。結果，女童睡醒後，不見媽媽，在車內哭喊，路人行經見狀，報警處理，所幸經警方協助，女童僅受到輕微驚嚇未有不適。

警方告誡女童媽媽已違反法規予以開單告發，苗栗警分局提醒民眾，汽車駕駛人 對於6歲以下或需要特別看護之兒童，單獨留置於車內，依《道路交通管理處罰條例》第31條4項，駕駛人會被處以新台幣3,000元的罰鍰，還要上4小時的道路交通安全講習。呼籲家長下車時不要把幼童單獨留在車上，以免釀成意外。