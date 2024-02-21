性侵小姨子害輕生！妻護尪「不是單方面的錯」　夫入獄她搞外遇

▲苗栗一名監視器設備行老闆因性侵小姨子入監服刑，10年後妻子提出離婚。（示意圖，非當事人／取自免費圖庫xframe）

記者郭玗潔／苗栗報導

苗栗一名監視器設備行老闆，10年前趁小姨子來家中喝酒時，對她性侵得逞遭判刑，2021年間人夫假釋出獄，發現入監服刑時妻子出軌，憤而對小王提告獲賠10萬元，妻子也隨後對他提出離婚。苗栗地院審理，法官認為兩人婚姻已不可回復，判准離婚，人夫上訴被駁回。

判決指出，人夫於2014年11月8日晚間，在住處和妻子、妻子的妹妹及2位親友喝酒，到了半夜2點妻子送親友下樓，留下人夫和泥醉的妹妹獨處，人夫見妹妹癱睡在沙發上，竟趁機撫摸她胸部並指侵得逞。

案發後妻子得知丈夫犯行，氣到全身發抖，向親友表示「決定離婚ㄌ」、「只有畜生會幹得出來」，與親友共同協調丈夫和妹妹簽下百萬和解切結書，但妻子事後立場動搖，傳送訊息給親友說「妹妹私下找小陳喝酒，還說不要讓姐姐知道」、「我要妹妹自己好好回想，所有的事情還原真相，此事錯誤已發生，但不是只有單方面的錯」，並聲稱先前的切結書已搞丟。

案發後2年多，妹妹提出告訴，人夫傳喚當時在房間就寢的兒子當證人，兒子聲稱自己站在父親和阿姨1公尺多的距離，親眼看到阿姨和爸爸兩個人互摸，不過因證詞多處不合理，不被法院採信，人夫依乘機性交罪處4年2月徒刑。

丈夫入獄服刑期間妻子外遇，他出獄後發現，提告向小王索賠，而妻子也打官司要求離婚。

妻子主張，丈夫在2014年間性侵她胞妹，導致妹妹輕生過世，讓她備受家人異樣眼光與責備，又因丈夫入監服刑，兩人長久分居，夫妻感情疏離，希望法官能判准離婚。

人夫則辯稱，當年妻子的妹妹趁和他獨處時，佯裝酒醉，趁機擁抱、親吻他，事後控訴遭性侵對他求償100萬未果，才對他提告，他是坐冤獄，何況根據相驗記錄，妹妹的死因是「病死或自然死」，與他無關。

人夫指出，妻子當時因得知真相並未怪他，雙方於案發半年內共同創業，他入監服刑後，妻子更探監60幾次，並以書信鼓勵他、表達思念之情，也幫他請律師聲請再審，更盡力提供經濟資源，可見刑案並未造成婚姻破碎，妻子在2020年間外遇才是感情破裂的主因，不能因此訴請離婚。

法官審理後認為，妹妹遭性侵後一度有輕生紀錄，而後於2016年死亡，造成妻子和親友心中永難磨滅之傷痛，妻子內心愧疚、煎熬之情不言可喻，加上妻子在丈夫在監時另結新歡，雙方婚姻裂痕越來越深，已到毫無回復可能之境地，判准離婚，全案還可上訴。

法官另審酌人夫入監前自營監視器設備業，於入監服刑前每月收入約150萬元，出監後現每月收入約3、4萬元，判他每月須負擔未成年子女9000元生活費。