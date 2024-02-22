看他可愛！婦牽走路邊紅貴賓「帶回家養」　遭逮急喊：我不要養了

▲高雄婦人當街牽走紅貴賓帶回家養。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名黃姓女子日前將飼養的紅貴賓栓在住家門口，沒想到回頭拿個東西，才一晃眼時間，狗狗連同牽繩全都不見，疑似被牽走，讓她急得報警。警方受理後展開追查，涉嫌偷狗的59歲李姓女子被逮時還在餵狗，當場人贓俱獲，嚇到狂喊「我們不要養了啦」，但仍遭竊盜罪移送。

▲紅貴賓連同牽繩一起被婦人帶走。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民二分局覺民所20日晚上9點多，接獲32歲黃女報案稱，她將飼養的紅色貴賓犬栓於三民區正豐街住家門口，豈料回頭拿東西，一晃眼狗狗竟不翼而飛，甚至連牽繩都不見了，疑似遭人牽走，立即報警請求協助。

所長李邦豪立即指派從警年資平均不到兩年的熱血警員鄭慈倫、曾博炫及林于智組成專案小組追查，調閱周遭監視器鎖定犯嫌特徵，再擴大調閱路口影像，研判竊嫌居住於正忠路一帶。

▲高雄偷狗婦遭逮，嚇喊：我不要養了啦。（圖／記者賴文萱翻攝）

經訪查後，發現竊嫌是59歲的李姓女子，查訪時碰巧李女還正在餵養貴賓犬，當場人贓俱獲，見到員警時還嚇到狂喊「我們不要養了啦」，員警聽了相當傻眼。

▲紅貴賓最後由飼主弟弟前去接回家。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方偵訊後，將李女依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦，遭竊的紅貴賓最後也順利回到主人的懷抱，黃女與家人驚呼警方辦案高效率，攜愛犬開心地與員警合影，不停向警方致謝。