　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

看他可愛！婦牽走路邊紅貴賓「帶回家養」　遭逮急喊：我不要養了

▲▼高雄恐怖偷狗婦當街牽走紅貴賓，警找上門嚇喊：我不要養了啦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄婦人當街牽走紅貴賓帶回家養。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名黃姓女子日前將飼養的紅貴賓栓在住家門口，沒想到回頭拿個東西，才一晃眼時間，狗狗連同牽繩全都不見，疑似被牽走，讓她急得報警。警方受理後展開追查，涉嫌偷狗的59歲李姓女子被逮時還在餵狗，當場人贓俱獲，嚇到狂喊「我們不要養了啦」，但仍遭竊盜罪移送。

▲▼高雄恐怖偷狗婦當街牽走紅貴賓，警找上門嚇喊：我不要養了啦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲紅貴賓連同牽繩一起被婦人帶走。（圖／記者賴文萱翻攝）

三民二分局覺民所20日晚上9點多，接獲32歲黃女報案稱，她將飼養的紅色貴賓犬栓於三民區正豐街住家門口，豈料回頭拿東西，一晃眼狗狗竟不翼而飛，甚至連牽繩都不見了，疑似遭人牽走，立即報警請求協助。

所長李邦豪立即指派從警年資平均不到兩年的熱血警員鄭慈倫、曾博炫及林于智組成專案小組追查，調閱周遭監視器鎖定犯嫌特徵，再擴大調閱路口影像，研判竊嫌居住於正忠路一帶。

▲▼高雄恐怖偷狗婦當街牽走紅貴賓，警找上門嚇喊：我不要養了啦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄偷狗婦遭逮，嚇喊：我不要養了啦。（圖／記者賴文萱翻攝）

經訪查後，發現竊嫌是59歲的李姓女子，查訪時碰巧李女還正在餵養貴賓犬，當場人贓俱獲，見到員警時還嚇到狂喊「我們不要養了啦」，員警聽了相當傻眼。

▲▼高雄恐怖偷狗婦當街牽走紅貴賓，警找上門嚇喊：我不要養了啦。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲紅貴賓最後由飼主弟弟前去接回家。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方偵訊後，將李女依竊盜罪移送高雄地檢署偵辦，遭竊的紅貴賓最後也順利回到主人的懷抱，黃女與家人驚呼警方辦案高效率，攜愛犬開心地與員警合影，不停向警方致謝。

ET快訊
快訊／立院委員會　席次分配出爐
「淫魔富少」李宗瑞又得獎！　新作獲燈會特優
拿500萬幫郭台銘買連署書　周典論遭起訴
沈玉琳「一直過不了海關」！警示聲狂響　尷尬：種族歧視
廣州大橋「斷成兩截」！　現場空拍畫面曝
快訊／來台失蹤港男找到了！　竟遭羈押
新兵入伍才7天！怒打中士1巴掌　連長當場壓制

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

月租3萬包中山區套房暗營「黑粒仔」　警破門傻眼：20坪擠34人

嫌鄰居噪音害失眠　割頸放血殺害他！莽男跳港避責遭逮

「失蹤」港男被逮畫面曝！來台當車手跑透透　取款18次被抓了

淫魔富少李宗瑞獄中連3年參賽　新作獲2024台南燈會「特優」

快訊／桃園平鎮鐵皮工廠大火！現場烈焰濃煙狂竄　警消全力灌救

1份500！拿500萬幫郭台銘買連署書　屏東縣議長周典論遭起訴

男偷98張刮刮樂硬塞褲！「下面凸凸」露餡...阿伯氣喊：關起來

看他可愛！婦牽走路邊紅貴賓「帶回家養」　遭逮急喊：我不要養了

北市女買晚餐UBike未鎖被騎走　竊嫌落網竟扯：我也被偷過

車突冒煙毒蟲嚇壞！狂搬毒品+笑氣瓶下車　遭逮瞎扯：路邊撿到的

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

宜蘭武荖坑溪驚現2千多隻斑龜　疑遭野放！適應不良大量死亡

晚安小雞惹錯人 台商：沒被槍斃謝天謝地｜20240221 ET午間新聞

夏克立現身反駁毆打黃嘉千　激喊：從來沒有！她們在騙

【EP.1】超好上手！神器加持　短今DIY基本功全通關

飆罵晚安小雞、阿鬧不孝子　柬埔寨總理：應該判重一些

月租3萬包中山區套房暗營「黑粒仔」　警破門傻眼：20坪擠34人

嫌鄰居噪音害失眠　割頸放血殺害他！莽男跳港避責遭逮

「失蹤」港男被逮畫面曝！來台當車手跑透透　取款18次被抓了

淫魔富少李宗瑞獄中連3年參賽　新作獲2024台南燈會「特優」

快訊／桃園平鎮鐵皮工廠大火！現場烈焰濃煙狂竄　警消全力灌救

1份500！拿500萬幫郭台銘買連署書　屏東縣議長周典論遭起訴

男偷98張刮刮樂硬塞褲！「下面凸凸」露餡...阿伯氣喊：關起來

看他可愛！婦牽走路邊紅貴賓「帶回家養」　遭逮急喊：我不要養了

北市女買晚餐UBike未鎖被騎走　竊嫌落網竟扯：我也被偷過

車突冒煙毒蟲嚇壞！狂搬毒品+笑氣瓶下車　遭逮瞎扯：路邊撿到的

美國宣布23億對台軍售案　升級「先進戰術數據鏈系統」

中職明星賽計畫台北大巨蛋舉辦　檔期卡關蔣萬安允諾協助

徐巧芯外貌遭綠羞辱　蔣萬安聲援：這種人身攻擊「格局矮、心態醜」

李多慧「為什麼狂吸女粉？」　網列3原因太圈粉：很難不喜歡

月租3萬包中山區套房暗營「黑粒仔」　警破門傻眼：20坪擠34人

廣州大橋遭撞斷「恐怖巨響」！巴士墜海司機失蹤　目擊者還原經過

嫌鄰居噪音害失眠　割頸放血殺害他！莽男跳港避責遭逮

巴大雄塞進緊身韻律服　全場合唱「放進去一下下」嗨翻

竹市租稅宣導2／26開跑　賞櫻、喝免費星巴克再抽提貨券

快訊／委員會席次出爐　白4委員會成關鍵少數、綠國防外交實質過半

實測刮刮樂「繞貓頭3圈」2千→5千！奴才嗨賞罐罐

社會熱門新聞

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

新兵入伍7天「打中士1巴掌」　連長當場壓制

即／男子疑情變坐頂樓吹風　警消目擊墜樓

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

他月入150萬性侵小姨子入獄　妻子出軌求離婚

宜蘭嚴重車禍！10小車+拖板車撞成一團

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆大回堵

華航報廢班機起落架夾死地勤　現場照曝光

詐欺犯「引渡回台」竟免押　警嘲諷：犯罪樂園

即／港男來台失蹤近月家屬急尋　竟是當詐騙車手被羈押

嫌犯打獵擊斃友人警　法院裁准羈押

獨／台中命案！「牛郎界李到晛」打死同店新秀

司馬庫斯賞櫻「突上吐下瀉」　11人緊急送醫

男約伴遊妹做S不付錢　被打成豬頭

更多熱門

相關新聞

家中放1300萬要娶媳　過年被偷光

家中放1300萬要娶媳　過年被偷光

新北市板橋區大觀路一處民宅，日前發生一起重大竊案。一名女子過年期間回娘家，返回板橋住處時，赫然發現家中存放的現金1300萬遭竊，女子立即向警方報案，警方調查，住在樓下的男子涉有重嫌。警方循線前往中部，逮獲涉案的男子，但贓款只剩20萬元，男子矢口否認犯案，警方目前仍持續追查中。

保四警2度偷長官皮夾　為5千元記大過再判囚1年

保四警2度偷長官皮夾　為5千元記大過再判囚1年

新竹男稱想吃牢飯　跑到台中超市偷咖啡又搶錢

新竹男稱想吃牢飯　跑到台中超市偷咖啡又搶錢

4萬元紅包放菜籃被偷！女急報警

4萬元紅包放菜籃被偷！女急報警

男搭機趁熟睡摸走隨身行李　休班警艙內抓人

男搭機趁熟睡摸走隨身行李　休班警艙內抓人

關鍵字：

偷狗偷竊

讀者迴響

熱門新聞

Toyz遭爆女友是篠崎泫　本人親揭真相

名醫清晨衝產房接生　護理師突道歉：我會被罵死

Toyz放話求婚「爆穩交篠崎泫」！　網扒證據：還穿情侶鞋

大降溫來了！溫度崩跌「全台探1字頭」時間曝　明天北東甩雨

正妹熱舞「失誤露出」遭Twitch停權　粉絲哭了

即／桃園染整廠大火！這地區快關門窗

廣州大橋遭貨櫃船撞斷！多輛汽車落水

新兵入伍7天「打中士1巴掌」　連長當場壓制

鋒面提早到！今轉雨越晚越冷　下波更凍挑戰強烈冷氣團

兄妹魔鬼行程主播媽挨轟　電視台回應

黃嘉千遭毆流落加國街頭！

郭書瑤「E級巨胸被磨蹭」畫面曝光

即／男子疑情變坐頂樓吹風　警消目擊墜樓

台少女赴日追愛男警　後人來台尋根

帳戶突多500元　台南男要關1年2個月

更多

最夯影音

更多
夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔

夏克立激動吼：我沒有家暴！　「都黃嘉千在講」將提告郎祖筠.竇智孔
男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

男特地北上排買整本刮刮樂　見身障伯沒領到...暖心讓出

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

主人調皮用腳夾貓咪　直接體驗「蛋蛋的哀傷」

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

2陸漁工家屬神隱「拒火化」　業者嘆：法會沒辦法進行

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

桃園染整廠恐怖大火！整片廠區陷火海　這地區快關門窗

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面