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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

管碧玲曾喊「該下台負責的人要有自覺」　羅智強：這句送她自己？

▲▼召開「國會改革、恢復特偵組 不能拖!」記者會-羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨立委羅智強。（圖／記者黃克翔攝）

記者詹宜庭／台北報導

金廈海域因大陸漁船翻覆2死意外導致情勢升溫，由於海巡人員執法過程沒有錄影，外界質疑海巡刻意隱匿實情；不過，海委會主委管碧玲則澄清，海巡署沒有隱匿的動機，本案受第三人責任險的保障，而會有第三人責任險，就代表有碰撞。對此，國民黨立委羅智強22日開轟，有碰撞就有碰撞，管碧玲說清楚這麼難嗎？金廈海域如此重大關鍵事件，竟然沒有錄影，管碧玲曾說「該下台負責的人要有自覺」，這句話她要不要送給自己？

羅智強今日在臉書發文透露，2016年的憲兵搜索事件，管碧玲當時質疑憲指部在最關鍵之時沒有錄影，並要求「該下台負責的人要有自覺」，不要犧牲基層。按照管碧玲標準，金廈海域如此重大關鍵事件，竟然沒有錄影，造成各說各話，難以釐清責任，狠批「『該下台負責的人要有自覺』這句話，管主委要不要送給自己？還是要推給基層的執勤人員？」

羅智強表示，金廈海域事件造成兩名大陸人士死亡，兩岸惡意螺旋不斷升高，其中最關鍵的，就是海巡署的執法過程有無過失。海巡署原本對外宣稱，大陸快艇是在執法過程中「不慎翻覆」，後來又說是「蛇行拒檢」所導致，直到金門地檢署調查發現雙方曾發生碰撞，海巡署才發新聞稿承認「船身多次接觸」，生還大陸漁工更對媒體說是被撞翻。

羅智強說，釐清真相是解決問題的先決條件，只要拿出錄影就可知道當時是怎麼回事，但海巡署居然說「沒有錄影」。他指出，依照《海岸巡防機關海域執法作業規範》，海巡人員執行職務應「隨時以照相、錄音、錄影或其他蒐證方式，保全相關事證，以為函送主管機關或移送檢察機關查處之依據」。

羅智強質疑，規定清清楚楚，為何沒有按照SOP？放在身上的密錄器不是標準配備嗎？2013年發生廣大興28號事件，當時菲律賓「海岸警衛隊」都還有錄影，最後成為證據，難道還不如11年前的菲律賓？

羅智強提及，海巡署說，CP-1051 艇未配備「全船監視系統」，當時高速追逐、船身接觸，同仁因專注平衡而未使用手持式攝影器材蒐證，而他也要就此提出書面質詢，為什麼CP-1051艇沒有配備「全船監視系統」，是經費不足還是採購疏失？廣大興事件時，當時的管委員怪政府對國際宣傳不力，自己製作了影片還原真相，現在管碧玲為什麼拿不出事發影片，為什麼讓人感到黑箱？

此外，羅智強追問，為什麼要刻意隱瞞發生碰撞？管碧玲說，她有在臉書上提到，亡者受「第三人責任險」保障，但沒有碰撞，怎麼會有第三人責任險？有碰撞就有碰撞，管碧玲說清楚這麼難嗎？是有什麼不可告人的？「金廈海域事件」荒腔走板、疑點重重，讓兩岸關係雪上加霜，一定要查明真相，有人負責。

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