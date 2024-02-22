陸船翻覆案沒監視設備！　國民黨團開轟：海委會自始包庇

▲國民黨團召開「陸船翻覆案没有錄影？海委會自始包庇？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

大陸快艇日前闖入金門海域後，遭我方海巡署追緝，導致漁船翻覆、兩人死亡。事發7日後，金門地檢署證實兩船艇曾發生碰撞，但海巡署拿不出查緝影像，國民黨團今（22）日召開記者會質疑真相到底是什麼？民進黨政府始終說不清楚，並點名海委會主委管碧玲有隱匿、說謊之嫌，查緝陸艇居然沒有影像？還是有其他原因刪除畫面？管碧玲難道不用負起責任？

書記長洪孟楷表示，大陸一艘快艇在金門海域翻覆導致兩人死亡。事件發生之後，兩岸關係更加緊張，但真相到底是什麼？國民黨團立場非常清楚，支持海巡人員依法執法，捍衛我國海域及漁民相關權益，但國民黨團也要問，真相到底為何？

洪孟楷認為，海洋委員會、海巡署一直說不清楚，民進黨政府有做到「誠實是最好的政策」嗎？海巡署在這次事件當中，居然沒有任何錄影、錄音或照片等值勤執法過程的畫面，根本已經違反標準作業程序。

洪孟楷拿出《海岸巡防機關海域執法作業規範》第九條說明，「海巡人員執行職務，應依規定穿著制服或出示證明文件，並隨時以照相、錄音、錄影或其他蒐證方式，保全相關事證……。」在第10條也規定：「海巡人員依法執行職務遇反抗或攻擊…同時全程錄影照相存證，並依規定通報反應」，執法標準程序規定的非常清楚，但海巡署執法時的錄影、錄音和照片在哪裡？10噸海巡快艇有4位海巡人員，難道這4海巡人員出勤時都沒有一個人配戴密錄器？4個人都忘了帶密錄器？沒人負責手持錄影設備記錄查緝過程？難道都忘記啟動錄影設備記錄存證？

首席副書記長林思銘表示，民進黨政府真的是螺絲鬆了，面對大陸漁船翻覆造成二位漁民死亡事件，到底是驅離過程中，漁船快艇蛇行意外翻覆？還是兩船碰撞所造成？海巡人員有否執法過當？還是依法執行公務？孰是孰非事實真相只要提出錄影影像證明，就能究明責任歸屬；有司法的問題就移送檢方偵辦，並且提供人道關懷，與對方家屬達成和解，弭平爭議，以免升高兩岸緊張對立。

藍委黃健豪表示，海巡署被視為海上警察，只要是在值勤期間都會開啟胸前的秘錄器，為何此次在海巡人員卻沒有開啟密錄器或錄影設備？倘若今天翻覆的是台灣漁船、船隻，難道海巡署也兩手一攤稱沒有開啟密錄器、錄影設備，沒有執法的影像、照片？難道國人可以接受？管碧玲主委必須向國人說清楚，也必須負起相關責任。

黃健豪問民進黨政府，一旦金門水域變成內海化，有無對策？但我國1000噸級以上的艦艇有14艘，大陸海警有150艘，海巡署真的有能力保護我國漁船？民進黨政府必須拿出對策，盡速與對岸展開對話溝通，不要讓惡意螺旋持續上升。

藍委徐巧芯表示，海巡艇CP-1051並未裝設全船監視系統，海巡弟兄每天出勤如此辛苦，面對高風險工作，民進黨政府居然沒有替海巡艇建置全船監視系統，倘若船艇有建置全船監視系統，事發第一時間就能釐清真相，不僅能降低兩岸之間的敵意螺旋，更能夠保護到海巡弟兄。

徐巧芯認為，難道這不是政府失職嗎？難道我國海巡不如2013年發生「廣大興28號」事件時，因菲律賓海警船艇備有全船監視系統，才能將還原事件原貌。

徐巧芯質疑管碧玲有沒有涉嫌隱匿，雙方船隻有沒有發生碰撞這件事？翻閱海巡署2月14、15日新聞稿，僅提到陸艇拒檢、蛇行不慎翻覆，完全沒有提及雙方船艇是否曾經發生碰撞。管碧玲主委一直強調曾說過有「第三責任險」，可以推理「顯然船隻有碰撞」。

徐巧芯強調管碧玲在臉書PO出500字事件說明，只有15個字在描述陸艇翻覆，未提及是否發生碰撞。管碧玲身為海委會主委，寫臉書文章還要國人自己去推理，是當人民、媒體、立委都是金田一、柯南？如果管碧玲主委在第一時間就能做出完整描述，就不會讓事件越鬧越大，直到金門地檢署發現才改口，讓外界感到其中有黑箱、不誠實、有貓膩。

