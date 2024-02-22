小兄妹日睡6小時　台大教授神解「龜兔賽跑」：強者非被逼提早起跑

▲一對國小兄妹的課程表引起討論。示意圖非本文當事人。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導

美語補習班「以馬內利美語」近日分享一對國小兄妹的學習日程表，兄妹倆每天學習將近18小時，引發熱議。台灣大學電機系教授葉丙成經驗分享「真正厲害的強者，都不是因為小時候被逼著提早起跑」，直言「教養路上最可怕的，其實是彈性疲乏。」

葉丙成21日在臉書發文指出，在台灣很多人在國、高中為了升學硬操緊繃6年，一到大學就整個彈性疲乏、失去努力的動力。

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▲北市一對國小兄妹「日睡6.5小時」的超精實行程表，掀起輿論譁然。（示意圖／視覺中國）

葉丙成表示，很多家長以為只要自己孩子比別人早開始衝刺「孩子就會一直跑在別人前面，這輩子他就會一直贏別人。這想法真的很天真。」

葉丙成透露，他看過那些真正厲害的強者，都不是因為小時候被逼著提早起跑在贏別人的。「面對這種天才，你就算提前好幾年開始跑，他也是後面就突然輕輕鬆鬆超越你。」

不過也有因找到真正熱愛事物的強者，因比別人堅持、努力，「面對這種熱血強者，你就算提前開始跑，也是早晚被他超越。」葉丙成直言「這些年來看過那些從小就提早跑的，除非剛好本身就是有天賦的或有熱愛的，不然到常常都是早早就彈性疲乏，失去動能，到後來心如死灰。」、「那是最可怕的。」

葉丙成引用「龜兔賽跑」的故事來比喻，若烏龜跟兔子比游泳，最後一定把兔子甩得遠遠的。「人生不是活在別人定義下的競賽，而是看自己這輩子能不能找到天命：找到一條跟自己才能天賦相配的路」、「游泳是烏龜的天命，在路上賽跑並不是。每個人的天命不一樣，找到天命的這件事本身，並不存在競爭。」