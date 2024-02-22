國小兄妹「魔鬼行程」主播媽挨轟　電視台低調回應

記者黃翊婷／綜合報導

某知名美語補習班近日在臉書公布一份小學兄妹的學習日程表，卻因為行程太滿、孩子每日只睡6個小時，掀起社會關注，小兄妹的母親也因此受到質疑，還被起底是一名電視台主播。面對外界評論，女主播所屬的電視台僅低調表示，當事人無意受訪，目前暫時沒有更多回應。

▲小兄妹的學習日程表被形容為「魔鬼行程」，引發社會關注。（示意圖／記者李毓康攝，非本文當事人。）

在美語補習班公布的文章中，這對小兄妹就讀明星小學，每天清晨5點50分起床、晚上11點30分睡覺，從到學校上課、學音樂、補英文均按表操課，午晚餐和功課都是在車上解決，一天大約只睡6.5個小時。文章公開之後迅速掀起網友質疑，補習班則聲稱兄妹倆樂在其中，但隨著爭議擴大，補習班的臉書21日一度關閉，不過，後來又重新開啟。

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根據《聯合新聞網》報導，小兄妹的主播母親曾透露，孩子周一到周五放學後3個小時會參加補習班的密集課程，且寒暑假無休，當時就曾引起爭議；如今再度捲入風波，主播所屬的電視台僅低調表示，當事人無意受訪，暫時沒有更多回應。

此外，各界也十分擔心小兄妹的身心健康狀況，該校校長表示，兩個孩子在校表現正常，沒有精神不濟的問題，後續會舉辦學校日，向家長們宣導良好的作息安排。台北市教育局也表示，尊重家長的教育選擇權，但建議應該讓學生擁有正常作息規劃，並具備充足睡眠時間，才能維護學生身心健康發展。