基隆消防局長「遭爆外遇」請辭　北市消防副局長游家懿接任

▲基隆新任消防局長，由現任台北市政府消防局副局長游家懿接任。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導



基隆市消防局長向永財日前遭踢爆「有小三」，且有多張與女子親密照片外流，事件爆發後向永財17日宣布請辭。基隆市政府21日表示，消防局長由現任台北市政府消防局副局長游家懿接任。

針對有小三、親密照一事，向永財16日澄清2人只是普通關係、太太也知情，且自己電腦資料遭竊，已向警方報案；但仍無法止血，向永財於17日宣布請辭。

▲基隆消防局長向永財遭踢爆婚外情後請辭 。（圖／翻攝基隆消防局官網）

基隆市政府表示，游家懿局長為國立台灣大學土木研究所博士及中央警察大學消防科學研究所碩士，學養經驗俱佳，並經歷過中央及地方許多職務。尤其，在台北市從中隊長、股長、科長、大隊長、專委、主任秘書到副局長，內外勤經驗豐富、歷練完整，也參與許多重大火災及災難救助與災害應變中心運作。

游家懿擔任北市消防局副局長期間，不僅積極督促消防與防災業務推展，也十分熟稔整體消防工作，其專業與精神備受肯定。未來，基隆市政府將借重其長才及防救災經驗，帶領基隆市消防團隊持續向前，堅定捍衛基隆市民的生命財產安全，打造安心、有愛的城市環境。