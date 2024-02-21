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小兄妹「魔鬼行程挨轟」！宅女小紅吐「無感心聲」：他們舒適就好

宅女小紅經常分享婚姻、育兒生活。（翻攝宅女小紅臉書）

▲宅女小紅經常分享婚姻、育兒生活。（翻攝宅女小紅臉書）

圖文／鏡週刊

昨天（20日）一篇美語教育機構分享學員生活的文章，在網路上引發熱議，一對國小兄妹每天睡眠不足6小時，每日行程被家長排滿滿，從早上5點50分起床、寫公文，到晚上練琴、讀英文至11點半，期間還要在車上寫功課、吃晚餐等，令眾多網友感到不可思議。對此，育有2個寶貝兒子的作家宅女小紅有另一番看法，她認為，「別人的小孩就算會飛也是別人的小孩，他能晚睡早起唸書學才藝，那也是別人的小孩，他們舒適就好」。因為身為母親，她憐惜孩子們，「但我更憐惜自己」。

宅女小紅今（21日）在臉書發文表示，昨天國小兄妹的文章沸騰媽媽圈，一堆粉專、line群都在講，她也看了好幾遍。宅女小紅表示，她對這事實在沒什麼想法，「別人的小孩就算會飛也是別人的小孩，他能晚睡早起唸書學才藝，那也是別人的小孩，他們舒適就好，他們如果不舒適說真的我也管不著，身為母親我憐惜他們，但我更憐惜自己，我要是叫兒子寫功課都會叫到血壓飆高。」

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唯一讓宅女小紅不理解的是，國小兄妹能在車上花半小時寫作業，「15、20分鐘吃晚飯真是厲害，最近常看特斯拉影片開特斯拉的人好像常在車上吃喝睡，還有個桌板能用，真想買特斯拉啊！」宅女小紅笑說：「結論就是我只關心自己的事哈哈哈哈哈。」

宅女小紅也在留言處補充說：「我是只關心孩子今天有沒有吃到綠葉菜和有沒有曬到太陽的母親。」對於有人說，把孩子逼太緊，孩子長大會偏差或恨父母，宅女小紅認為，「我其實覺得你讓孩子快樂，他們也未必不恨父母，恨是人格特質，會這樣的人總是找得到事情恨吧。」

她再分享，當媽媽後看到虐兒新聞會超難受，「但我反而對於在路邊會痛罵小孩的家長很能同理，他們一定被逼急了吧，應該是講了八百遍小孩還是不聽吧～有人會打小孩我也比較能釋懷了，當然我說的不是狂亂的暴打，打個屁股打個手心我好像能理解，但我本人是不打小孩派哦不要攻擊我。」

《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

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