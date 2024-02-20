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洗車打工被羞辱！18歲女「高壓水槍猛噴奧客」　痛快反擊影片爆紅

記者張寧倢／綜合外電報導

美國印第安納州一名18歲少女最近在洗車場工作時，遇到一名女性「奧客」降下車窗對她潑灑檸檬汁飲料，少女毫不猶豫地舉起高壓水槍，對著女駕駛狂噴數秒，逼得對方趕緊升起車窗，少女則繼續冷靜地洗車。影片在網路上爆紅，有許多人稱讚少女的反應簡直大快人心。

▲▼洗車場少女哈莉琪（Anna Harycki）用高壓水槍噴女奧客。（圖／翻攝自YouTube）

▲洗車場少女哈莉琪（Anna Harycki）用高壓水柱反制女奧客。（圖／翻攝自YouTube）

綜合美媒報導，洗車場監視器影片顯示，少女哈莉琪（Anna Harycki）正拿著高壓水槍為一輛白色轎車沖水，但女駕駛突然降下車窗，手伸出窗外將一杯檸檬汁飲料灑在她的身上。

雖然對方是顧客，但被欺負的哈莉琪似乎心有不甘，直接用洗車用的高壓水柱朝著女駕駛狂噴大約3秒，噴水動作快、狠、準，而且反擊完立刻又開始洗車。哈莉琪受訪表示，自己當下第一個反應就是用水噴那個人，「我當時被嚇到了。」洗車場老闆後來禁止女駕駛與其男友再來光顧。

影片迅速在網路社群引發熱議，網友們紛紛大讚哈莉琪的神速反應，「拜託幫她加薪」、「她是國家級英雄」、「我支持這樣做，自我防衛」、「搖滾巨星」、「我會雇用她」、「她雖然只有18歲，但已經是老大（BOSS）了」、「我超愛她在這一切發生後還繼續洗車的樣子，她是個好員工」。

當然也有許多網友抨擊女駕駛，「你該有多悲慘才會向一個正在工作的青少年丟飲料」、「不要對有能力洗掉你臉上得意微笑的人亂丟東西」、「客戶了解到行為會帶來後果，員工也學到尊嚴比工作更重要」。還有人搞笑地說，「當生命給你一杯檸檬汁時，你要用120 psi的水壓反擊。」

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