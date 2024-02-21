國小兄妹日睡6.5hrs「恐怖行程」全年無休　3000人朝聖：恐怖片吧

▲有補習班老師分享國小兄妹的每周行程，引起大批網友討論，圖非當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者鄒鎮宇／綜合報導

一名補習班教師近日在臉書分享國小兄妹的好成績及表現，同時在文內PO出兩人一周7天的行程表，敬佩對方全年無休，都在補習、上課及練琴的表現，引起大批網友朝聖留言討論。

該名教師表示，這對小兄妹分別就讀國小六年級及四年級，兩人在校成績優異，課外表演、比賽也屢獲佳績，英文程度不輸美國學生，「兩個人都是從4歲開始學鋼琴，一直持續到今，也曾學過兩年小提琴」，並在縣市級比賽拿到前三名的佳績，還遠赴日本拿獎、到維也納音樂廳表演。

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小兄妹的媽媽表示，「音樂是我們送給他們一輩子的禮物，未來如果出國了，音樂也許還能成為他們另一條路。BTW，我們從來就沒有想要他們一定要唸音樂班，因為我們從他們學琴路上看到堅持和不怕辛苦」，讓老師在心中點讚。

老師公布了孩子一到日的行程，每天都是清晨5點50分起床，隨後寫公文（英數中等科目）到早上7點10分，接著到學校上學，直到下午4點放學後一路趕行程上課、練琴及唸英文等，直到晚上11點30分才睡覺，行程滿滿幾乎沒有休閒的時間。

假日部分，孩子起床睡覺時間相同，僅將學校、補習的時間改成作文課、複習學校作業及游泳課，周末還是需要練琴、唸英文。此外，禮拜天遇到聚餐、比賽或學校考試時，會調整練琴時間。

老師表示，他知道許多人會覺得孩子辛苦，但家長說小兄妹樂在其中，他也經常看到小兄妹帶著笑容的情況，「我相信兄妹兩人都是樂在其中。我也非常希望哥哥妹妹長大後除了繼續把書讀好外，也能夠在音樂中獲益良多，最終如同媽媽的期許一樣，一飛沖天成為不怕任何辛勞與艱苦的成功人士」。

▲網友認為孩子的行程太滿，圖非當事人。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網友看完紛紛留言，「十年寒窗無人問，一舉成名天下知」、「才國小就每天睡不到7小時，有夠慘⋯⋯而且每天晚餐都只能花15-20分鐘在車上吃完，身心靈一定會超級焦慮」、「祝福他們在新的一年，能夠坐下來好好吃飯」、「這恐怖片吧」、「雖然睡眠時間真的很短，但應該尊重每個家庭的教養方式，畢竟每個家庭的資源起點跟目標都不一樣」、「我就問媽媽自己當小孩的時候有這麼認真嗎」、「我只注意到連假日都不能好好睡一覺，以及有在安排戶外活動嗎」、「怕爆」。

對此，腎臟科醫師王介立也在文章下方留言，根據兒童發展和健康專家的建議，兒童和青少年的充足睡眠對於他們的身心健康至關重要。美國國家睡眠基金會建議，6至13歲的兒童每晚需要9至11小時的睡眠，從兩人的行程表來看，睡眠不足以滿足健康所需的最低標準。匯兌孩子的學習能力、記憶力、情緒調節、行為和整體健康產生負面影響。

王介立醫師表示，長期睡眠不足可能導致學習和記憶困難、情緒和行為問題、免疫系統功能下降，更容易生病、增加肥胖的風險、對未來心血管問題的風險增加，「辛苦了，黑暗騎士的角色並不好當。我猜想你們是故意想要招來批評，但其實是發自內心地想要幫助孩子們的」。